Des extrémistes juifs ont planifié une attaque à la BOMBE FEU contre des Palestiniens… mais n’ont pas réussi à trouver une cachette d’armes cachée, selon les médias locaux

À la mi-mars, lorsque les tensions entre Arabes et Juifs se sont transformées en affrontements et émeutes dans tout Israël et en particulier dans les villes à population mixte, un groupe de radicaux juifs s’est rassemblé sur Telegram. Là-bas, le groupe a partagé des messages de haine contre les Arabes israéliens et palestiniens dans une conversation intitulée « Mort aux Arabes, branche d’Afula » La chaîne israélienne Channel 12 a rapporté dimanche.

La plupart des participants venaient apparemment de la ville d’Afula située juste au nord de la Cisjordanie occupée. À un moment donné, l’un des membres du chat a écrit qu’il « besoin de massacrer ces Arabes aujourd’hui ».

Le complot s’est finalement transformé en un plan visant à attaquer un arrêt de bus local fréquenté par des Palestiniens de Cisjordanie alors qu’ils se rendaient à leur travail. Les membres du chat ont appelé les autres participants à apporter tout ce qui peut être utilisé comme arme à l’arrêt de bus lorsque l’un d’eux a eu l’idée d’utiliser des cocktails Molotov pour incendier l’endroit. La personne à l’origine de l’idée s’est également plainte de n’avoir que 30 bouteilles tout en affirmant qu’elle en aurait besoin de beaucoup plus.

« Il faut secouer le pays » a-t-il écrit, ajoutant plus tard que les cocktails Molotov seraient cachés quelque part dans le champ derrière l’arrêt de bus. Les attaquants potentiels étaient également apparemment assez conscients de Covid-19 car ils ont appelé les autres membres du chat à porter des masques pour éviter d’attraper le virus lors de l’abattage d’autres personnes.

Heureusement, le plan n’a jamais abouti, même si certains des extrémistes sont arrivés à l’arrêt de bus, selon le Times of Israel. La Douzième chaîne a rapporté que l’ensemble du stratagème avait échoué parce que les attaquants potentiels n’avaient pas pu trouver les cocktails Molotov que l’un d’eux avait cachés à l’avance.

Cependant, un journaliste de Channel 12, Ohad Hemo, aurait réussi à trouver ce qui semblait être la même cachette remplie de bouteilles, dont certaines avaient des chiffons dans leurs ouvertures. Les bouteilles sentaient l’essence, a-t-il dit.

La Douzième chaîne a également déclaré que l’attaque prévue avait été signalée à la police il y a environ deux semaines, mais que les bouteilles étaient toujours en place lorsque les journalistes les ont trouvées il n’y a pas si longtemps. La police a alors déclaré à la Douzième chaîne qu’elle avait enquêté sur l’affaire et qu’un « similaire » incident et arrêté neuf personnes. Quatre des personnes détenues auraient eu des armes en leur possession.

Pourtant, toutes les personnes détenues ont apparemment été libérées depuis, selon les médias alors que la police n’a fourni aucun autre commentaire sur leur sort. L’identité des agresseurs potentiels n’a pas non plus été révélée par les médias.

Selon certains rapports, certains membres du chat auraient pu avoir des liens avec l’organisation d’extrême droite Lehava. Lehava, à son tour, est considérée comme faisant partie de l’ONG, la Fondation pour sauver le peuple d’Israël. La nouvelle a poussé un député israélien, Omer Barlev, à exiger le démantèlement de l’ONG, forçant son chef à déclarer que le groupe d’Afula n’avait rien à voir avec son organisation.

La nouvelle est arrivée alors que les procureurs israéliens accusaient quatre Juifs de terrorisme après avoir poignardé un Arabe sur un marché de Jérusalem il y a deux semaines. La victime travaillait dans un restaurant de hamburgers au marché lorsque les suspects l’ont attaqué et l’ont poignardé 10 fois.

L’homme a été transporté d’urgence à l’hôpital et a maintenant obtenu son congé. La police a interdit de révéler l’identité des assaillants, a rapporté le Times of Israel. Leur avocat a cependant déclaré à Ynet que ses clients étaient « interrogé dans des conditions très difficiles par les interrogateurs du Shin Bet », l’ajout de leur récit des événements est « radicalement différent » de celui de la victime poignardée et a appelé la population à ne pas « se précipiter pour tirer des conclusions. »

Israël a connu des émeutes massives et des affrontements entre Juifs, Arabes israéliens et Palestiniens au début du mois, déclenchés par un procès israélien concernant l’expulsion de plusieurs familles palestiniennes d’un quartier de Jérusalem.

Les tensions ont dégénéré en un violent conflit entre Israël et les militants du Hamas à Gaza qui a vu le groupe palestinien lancer des attaques à la roquette sur Israël, les Forces de défense israéliennes ripostant par des frappes aériennes massives contre Gaza. Les hostilités se sont terminées par un cessez-le-feu la semaine dernière.

Le ministère israélien de la Justice a également annoncé dimanche dernier qu’il avait jusqu’à présent déposé 140 actes d’accusation contre environ 230 personnes en relation avec les affrontements et les émeutes du début du mois. Le ministère n’a pas révélé la nationalité des suspects, mais le Jerusalem Post a rapporté que seulement une vingtaine d’entre eux étaient juifs alors que la majorité étaient arabes.

