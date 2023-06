Des extrémistes islamiques tuent 8 agriculteurs et en enlèvent 10 lors de la dernière attaque dans le nord-est du Nigeria

Des extrémistes islamiques ont tué huit agriculteurs et en ont enlevé 10 lors d’une attaque dans le nord-est du Nigeria, ont annoncé vendredi des responsables – la dernière en date dans une région instable qui est un élément clé du grenier à blé du pays et où les militants ont menacé l’approvisionnement alimentaire.

Les agriculteurs ont été pris en embuscade dans la brousse du district de Mafa, dans l’État de Borno, jeudi. Les assaillants leur ont tranché la gorge, ont indiqué les autorités.

Babagana Zulum, le gouverneur de l’État, a déclaré que l’attaque était une tentative de « saboter les succès du gouvernement » alors qu’il lutte pour que les personnes déplacées à Borno retournent dans leurs villages et reconstruisent leur vie.

Il a déclaré que les forces de sécurité devaient relever le défi, mais a également exhorté les résidents locaux à prendre des précautions individuelles.

« Nous devons prendre nos responsabilités et faire face à la situation », a déclaré Zulum. « J’ai dit aux gens d’être résilients, et ils devraient être soucieux de la sécurité et éviter les endroits éloignés. »

Les rebelles extrémistes islamiques ont lancé une insurrection à Borno en 2009 dans le but d’établir leur interprétation radicale de la loi islamique, ou charia, dans la région. Au moins 35 000 personnes ont été tuées et plus de 2 millions déplacées en raison de la violence du groupe militant Boko Haram et d’une faction dissidente soutenue par le groupe État islamique.

Les communautés agricoles de Borno ont été fréquemment ciblées ces derniers mois, faisant craindre une famine extrême alors que les agences des Nations Unies continuent de mettre en garde contre la famine.

Vendredi, les villageois locaux pleurent les agriculteurs tués tout en dénonçant les mesures de sécurité inadéquates dans les zones reculées et instables.

Modu Ibrahim, un résident local, a déclaré qu’il n’y avait pas de forces de sécurité là où les corps des agriculteurs ont été retrouvés. Les extrémistes ont épargné un adolescent à qui ils ont demandé de « faire passer le message » sur l’attaque aux autres villageois, a déclaré Ibrahim.

L’insurrection islamique dans le nord-est a également surmené les forces de sécurité nigérianes alors qu’elles continuent de lutter contre d’autres crises à travers le pays, notamment des affrontements continus entre les éleveurs de bétail nomades et les communautés agricoles dans les régions du nord-ouest et du centre de la nation ouest-africaine.