Des extrémistes d’Al-Shabab tuent au moins 20 voyageurs en Somalie

MOGADISCIO, Somalie (AP) – Les médias et les habitants de l’État somalien affirment que le groupe extrémiste al-Shabab a tué au moins 20 personnes et incendié sept véhicules transportant de la nourriture dans la région de Hiran samedi matin.

Les habitants ont déclaré que l’attaque était en représailles à une mobilisation locale contre le groupe affilié à Al-Qaïda.

“Les victimes étaient des conducteurs et des passagers transportant des vivres de Beletweyne à Mahas et un total de sept camions transportant de la nourriture et des véhicules utilisés par les passagers ont été incendiés”, a déclaré Hassan Abdulle à l’Associated Press par téléphone.

L’attaque est survenue un jour après que les forces gouvernementales ont détruit les mines terrestres qu’al-Shabab avait posées sur la route très fréquentée reliant Beletweyne et Mataban avec l’intention de cibler les voyageurs.

Al-Shabab a confirmé l’attaque et affirmé avoir tué 20 miliciens mobilisés localement.

Le gouvernement somalien a condamné l’attaque “barbare” et a réitéré son soutien à la mobilisation locale contre le groupe extrémiste qui détient des parties importantes du centre et du sud de la Somalie.

Omar Faruk, Associated Press