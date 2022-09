Des extrémistes d’Al-Shabab tuent au moins 20 voyageurs en Somalie

MOGADISCIO, Somalie – Les médias officiels somaliens et les habitants affirment que le groupe extrémiste al-Shabab a tué au moins 20 personnes et incendié sept véhicules transportant de la nourriture dans la région de Hiran samedi matin.

“Les victimes étaient des conducteurs et des passagers transportant des vivres de Beletweyne à Mahas et un total de sept camions transportant de la nourriture et des véhicules utilisés par les passagers ont été incendiés”, a déclaré Hassan Abdulle à l’Associated Press par téléphone.