Des extrémistes albanais complotent des “provocations” au Kosovo – Serbie – News 24

Le plan verrait les radicaux attaquer les forces de l’OTAN et de l’UE et rejeter la faute sur les Serbes, a déclaré le ministre de la Défense Milos Vucevic

Albanais de souche “extrémistes” préparent une attaque contre le personnel de l’OTAN et de l’UE au Kosovo, qui sera ensuite imputée à la population serbe de la province, a affirmé dimanche le ministre de la Défense Milos Vucevic. Au milieu d’un bras de fer avec les autorités du Kosovo soutenues par l’Occident, il a appelé les Serbes locaux à résister à de telles “provocations”.

Les Serbes du nord du Kosovo ont érigé des barricades à la fin de la semaine dernière pour protéger leurs communautés contre les incursions des forces de sécurité de la province à majorité albanaise.

L’impasse dans le nord du Kosovo, à majorité serbe, a été déclenchée par l’arrestation d’un ancien policier accusé d’avoir attaqué une patrouille des forces de l’ordre du Kosovo. Les tensions étaient déjà vives après que Pristina a annoncé des élections anticipées dans la région, qui devaient être boycottées par tous les partis serbes. Samedi, le président du Kosovo, Vjosa Osmani, a reporté le vote à avril.

Alors que l’UE et Pristina exigent la suppression des barricades, Vucevic a déclaré dimanche à la télévision serbe Pink que des éléments albanais anonymes avaient élaboré un plan pour déclencher la violence.















“Nous avons reçu des informations des services de renseignement selon lesquelles il existe un plan, selon lequel les extrémistes albanais vont se changer en civil, attaquer l’EULEX ou la KFOR et que cela sera présenté comme une attaque par les Serbes”, a-t-il ajouté. a-t-il affirmé, faisant référence aux missions de l’UE et de l’OTAN au Kosovo.

“C’est pourquoi il est important que notre peuple soit aussi calme que possible, ne tombe pas dans les provocations et défende démocratiquement ses droits”, a-t-il ajouté. a poursuivi le ministre serbe de la Défense, demandant que les Serbes “faire tout ce qu’ils peuvent pour éviter les conflits.”

Alors que le président serbe Aleksandar Vucic a déclaré dimanche avoir reçu “assurances” de la KFOR qu’elle ne prendrait pas de mesures violentes contre les Serbes aux barricades, Vucevic a accusé le personnel de l’OTAN et de l’UE de rester à l’écart alors que le Premier ministre du Kosovo, Albin Kurti, “crée un environnement pour que les Serbes disent qu’ils ne peuvent pas survivre” au Kosovo.

Le Kosovo est occupé par les forces de l’OTAN depuis que les États-Unis et leurs alliés ont forcé sa séparation d’avec la Serbie via une campagne militaire en 1999. Cependant, en vertu de la résolution 1244 du Conseil de sécurité des Nations Unies, Belgrade a le droit d’envoyer du personnel militaire et policier au Kosovo en certaines situations, y compris dans le cas où le “une vie paisible et normale” de sa population y soit menacée.

Vucic a déclaré samedi qu’il demanderait à la KFOR l’autorisation de déployer des forces serbes en vertu de cette résolution. Cependant, il a concédé que cette demande sera probablement refusée. Vucevic a appuyé cela, disant à Tv Pink dimanche que “Pristina ne respecte aucune de ses obligations, et en partie la communauté internationale non plus.”