Des extraterrestres sur Saturne ? Le méthane trouvé sur la lune de la planète indique que la vie est «très probable»

Les scientifiques n’ont pas encore résolu le mystère du méthane sur Mars et un autre mystère passionnant du gaz de l’une des 82 lunes de Saturne, Encelade, est là pour les taquiner. La quantité de méthane sur Encelade, qui est par ailleurs inexplicable, indique que l’existence de la vie sur la lune de Saturne est « très probable », disent les scientifiques.

En 2005, la sonde Cassini de la NASA a trouvé de la glace et du méthane sur Encelade. Lorsque les scientifiques ont analysé les observations faites par le vaisseau spatial, ils ont découvert qu’un océan liquide existait sous la surface d’Encelade. Du méthane a été trouvé dans les panaches s’élevant de la surface. Pendant des années, les scientifiques ont étudié et deviné l’origine du gaz. Dans la nature, le méthane est principalement produit par les organismes vivants, tels que les humains et les animaux, lorsqu’ils digèrent les aliments ou lorsque les bactéries mangent et décomposent la matière organique. Certains processus géochimiques produisent également du méthane, cependant leur contribution est très faible par rapport à ce que produisent les êtres vivants. Le méthane sur Encelade n’est cependant pas en si faible quantité.

Pour savoir si les microbes vivant dans les sous-marins étaient au cœur de grandes quantités de méthane, les scientifiques doivent envoyer une sonde équipée pour effectuer cette tâche. Cependant, les scientifiques ont pensé à un moyen de contourner cela. Des chercheurs de l’Université de l’Arizona ont calculé les probabilités de toutes les sources connues possibles de méthane à l’aide de nouveaux modèles mathématiques sur les données recueillies par Cassini.

Les découvertes sont passionnantes et mystérieuses. Les scientifiques ont conclu que les panaches sont soit le résultat de l’activité microbienne des cheminées hydrothermales, dans laquelle les microbes mangent du dihydrogène produit par les cheminées hydrothermales – des fissures dans le fond marin, ou d’un autre processus mystérieux jamais vu sur Terre.

Selon les scientifiques, même l’estimation la plus élevée possible du méthane produit à partir de processus non vivants connus est bien inférieure à la concentration de méthane trouvée dans les panaches. Les scientifiques affirment que les observations de Cassini sont cohérentes avec un environnement habitable à vie.

« De toute évidence, nous ne concluons pas que la vie existe dans l’océan d’Encelade », a déclaré Regis Ferriere, l’un des deux principaux auteurs de la étude, dans un déclaration. Cependant, il pense que l’existence de la vie sur Encelade est « très probable ». L’étude a été publiée le 7 juin dans Nature Astronomy.

