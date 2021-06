Des extraterrestres plus proches qu’on ne le pense ? Une nouvelle étude révèle plusieurs systèmes solaires semblables à la Terre à travers la galaxie

Les systèmes solaires sont complexes mais ont-ils des règles de conception à suivre ? Comment savoir si une architecture planétaire est normale ou non ? Eh bien, c’est simple : observez des centaines d’autres systèmes soleil-planète qui sont similaires au nôtre et rassemblez des données pour prouver si les choses qui se passent autour de notre soleil sont normales ou étranges. Une équipe de mission de découverte d’exoplanètes dirigée par le Dr Andrew Howard à Caltech montre que notre système est assez régulier dans le grand schéma des choses.

Les missions de découverte d’exoplanètes sont actives pendant une très brève fenêtre de quelques années. Cependant, pour surmonter les planètes manquantes avec des périodes orbitales plus longues au cours de ces courtes observations, California Legacy Survey a été créé il y a trois décennies. Il surveille les systèmes stellaires aussi longtemps que possible en recueillant des données à partir d’observations d’exoplanètes.

L’enquête a révélé qu’il existe plusieurs systèmes dans la galaxie qui sont assez similaires à notre système solaire domestique. On a découvert que l’architecture était très similaire à ce que nous avons. Dans un tweet, le Dr Howard a expliqué ce que signifie réellement l’architecture du système planétaire.

Aujourd’hui, dans deux grands articles de mon groupe, nous fournissons les réponses les plus complètes à ce jour aux questions de base sur l’architecture des systèmes planétaires. Un fil conducteur sur les articles du California Legacy Survey par Lee Rosenthal (@leerosenthalj) et BJ Fulton à @Caltech: – Andrew Howard (@awhoward) 26 mai 2021

L’équipe du Dr Howard a découvert 719 étoiles semblables au soleil, 177 planètes, dont 14 nouvelles, dont la taille varie de 3 à 6 000 fois la masse de la Terre. Dans la plupart de ces systèmes de notre voisinage galactique, les plus grandes planètes et les géantes sont situées dans la région extérieure froide (1 à 10 unités astronomiques (UA) de leurs étoiles hôtes) comme Jupiter (5AU) et Saturne (9AU), tandis que les planètes plus petites, comme Mercure et Mars, ont tendance à orbiter plus près de leur étoile centrale. 1 UA équivaut à la distance entre la Terre et le Soleil.

Selon un Libération par Caltech, la Terre se trouve dans une « zone tropicale intermédiaire bien adaptée à la vie ». « Nous commençons à voir des modèles dans d’autres systèmes planétaires qui rendent notre système solaire un peu plus familier », a noté Howard dans la même déclaration.

Nous visualisons la distribution des planètes comme une ligne d’horizon. Le « centre-ville » des planètes géantes, où les Saturnes et les Jupiters sont les plus courants, se situe approximativement entre 1 et 10 UA. Crédit image : T. Pyle (Caltech/IPAC) – @timmypyle pic.twitter.com/j21snE6MAi– Andrew Howard (@awhoward) 26 mai 2021

Il est important de noter que l’équipe n’a pu observer aucune planète au-delà de 10 UA, car cette imagerie et cette observation avancées ne sont pas réalisables avec leurs télescopes actuels. Cependant, cela leur fournit une compréhension de base pour de futures expériences.

