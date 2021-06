Des extraterrestres nous ont-ils trouvés ? Le premier objet interstellaire connu ‘Oumuamua fait s’interroger les scientifiques

Le 19 octobre 2017, l’astronome Robert Weryk a découvert ‘Oumuamua, le premier objet interstellaire connu. « Oumuamua, qui signifie littéralement d’abord en hawaïen, a balancé les définitions d’un astéroïde et d’une comète. Malgré sa proximité avec le soleil, l’objet n’a pas montré de signes de coma, un conte gazeux à la suite de l’échauffement causé par le soleil, une caractéristique déterminante des comètes. Cependant, l’objet accélérait tout seul, comme les comètes. Maintenant, les scientifiques estiment que des objets interstellaires comme ‘Oumuamua passent notre système solaire chaque année mais nous ne pouvons pas les voir car ils ne s’approchent pas si près de l’espace.

Cependant, l’incertitude sur l’origine du premier objet interstellaire laisse place à l’imagination d’Avi Loeb, physicien-astronome à l’université de Harvard. Dans un article d’opinion publié dans Scientific American, Loeb essaie de voir ‘Oumuamua dans le contexte d’un rapport qui sera bientôt remis au Congrès des États-Unis sur les phénomènes aériens non identifiés. Loeb, déclarant que le rapport admettra que l’UAP est réel, se demande si les UAP enregistrés sont naturels ou extraterrestres ou s’il y a un lien possible entre l’OVNI vu sur terre et ‘Oumuamua.

Selon Loeb, l’estimation des scientifiques sur des objets comme ‘Oumuamua, qu’ils existent en abondance, un quadrillion, semble déraisonnable s’ils devaient être crus d’origine naturelle. Cependant, si ‘Oumuamua est considéré comme un objet artificiel envoyé en mission spatiale dans le but de collecter des données de la région habitable autour du soleil, les chiffres sont raisonnables.

Suivant cette ligne de pensée, ne serait-ce que pour le plaisir, Loeb écrit que « Oumuamua pourrait être un récepteur venu récupérer des données de sondes « aspergées sur terre » par un prédécesseur de l’objet interstellaire. Loeb soutient que la raison pour laquelle nous n’avons pas vu ce lanceur et les sondes venir à nous pourrait être parce qu’ils sont venus avant que nous ayons lancé Pan-STARRS, un télescope spatial suffisamment puissant pour détecter ‘Oumuamua. Loeb tente de valider son imagination en citant un autre objet 2020 SO, qui ressemble à ‘Oumuamua mais est en fait un propulseur de fusée qui a été lancé par des humains en 1966.

Lisez toutes les dernières nouvelles, les dernières nouvelles et les nouvelles sur le coronavirus ici