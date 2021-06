Les ovnis ne sont pas seulement réels, ils sont capables de prouesses de vol époustouflantes et ont un vif intérêt à jouer avec les installations nucléaires des États-Unis. C’est selon un responsable du renseignement chargé d’enquêter sur ces phénomènes.

S’adressant au Washington Post mardi, Luis Elizondo, ancien directeur du programme militaire avancé d’identification des menaces aérospatiales (AATIP), a révélé que les ovnis – ou quiconque les pilote – sont fascinés par l’énergie nucléaire.

Il y a « une sorte d’intersection entre ces observations d’UAP ou d’OVNI et notre technologie nucléaire avec la propulsion nucléairelsion, la production d’énergie nucléaire ou les systèmes d’armes nucléaires », a déclaré Elizondo au Post, ajoutant que « ces mêmes observations ont été observées à l’étranger dans d’autres pays. »





De plus, ces embarcations ont « interféré et réellement mis hors ligne » les capacités nucléaires des États-Unis à plus d’une occasion, et a fait le contraire dans d’autres pays, « mettez-les en ligne ».

Elizondo a pris la parole alors que le Congrès se prépare à recevoir un rapport sur les ovnis – ou pour utiliser le terme préféré des militaires, UAP (Unidentified Aerial Phenomena) – activité. Le rapport, commandé sous l’administration Trump l’année dernière et compilé par le Pentagone, ne confirmera ni ne niera que ces engins sont extraterrestres, selon des extraits révélés par la presse la semaine dernière. L’AATIP a été dissoute en 2012, et Elizondo a précédemment affirmé que des hauts gradés de l’armée avaient tenté de le forcer à se taire lorsqu’il avait commencé à parler des ovnis.

Alors que les « vrais croyants » soutiennent depuis longtemps que les ovnis capturés sur film depuis les années 1950 sont des visiteurs extraterrestres, les types militaires ont contré une autre théorie : qu’ils sont en fait une technologie très avancée développée par les adversaires des États-Unis.

Elizondo n’en est pas si sûr. Les séquences vidéo qu’il a vues suggèrent la technologie « cela pourrait avoir entre 50 et 1 000 ans d’avance sur nous… ils peuvent franchement surpasser tout ce que nous avons dans notre inventaire et nous sommes à peu près certains de tout ce que nos adversaires étrangers ont dans leur inventaire. »

Cette séquence vidéo – tournée par des pilotes militaires – montre un engin effectuant des exploits physiques impossibles, dépassant des jets supersoniques et changeant de direction apparemment instantanément. Le Pentagone a admis qu’une grande partie de ces images sont authentiques, et l’ancien directeur du renseignement national John Ratcliffe a déclaré plus tôt cette année que le gouvernement disposait d’autres images qui n’avaient pas encore été rendues publiques.





Les changements rapides de direction ont dérouté Elizondo. « Les êtres humains peuvent résister à des forces d’environ 9 g ou certains de nos meilleurs avions peuvent résister à environ 16 G. » il expliqua. « Ces choses font 3, 4, 600 G en plein vol. » De plus, ils peuvent voler à des vitesses hypersoniques. Bien que la technologie hypersonique existe – la Russie a déployé plusieurs missiles hypersoniques, par exemple, ces engins peuvent effectuer des virages que même les derniers hypersoniques développés par l’homme ne peuvent pas faire.

De plus, les ovnis ont apparemment la capacité de se cacher des observateurs humains et d’opérer dans n’importe quel milieu – l’air, l’eau ou le vide de l’espace – sans compromettre les performances.

Qu’un ancien responsable de la défense parle aussi franchement des ovnis semblerait impensable il y a une décennie ou deux, quand les « vrais » ovnis étaient considérés comme des fous et des idiots, et que le gouvernement restait muet sur le phénomène. Mais maintenant, comme si d’un coup, des fonctionnaires de tous les niveaux du gouvernement américain se sont jetés les uns sur les autres pour entretenir l’idée de visiteurs extraterrestres.





Dans la perspective du rapport du Congrès sur la question, l’ancien président Barack Obama, l’ancien directeur de la CIA John Brennan et une foule de porte-parole militaires ont tous fait des commentaires dans le sens de « nous ne savons pas ce qu’ils sont, mais nous gardons l’esprit ouvert. » Et bien que leurs commentaires représentent un changement complet par rapport au silence d’antan, ce ne sont pas les affirmations les plus farfelues formulées par les hauts responsables militaires du monde entier. Haim Eshed, l’ancien chef de la division spatiale de l’armée israélienne, a affirmé à la fin de l’année dernière que les États-Unis avaient signé un accord avec un « Fédération Galactique » des étrangers, pour garder leur existence secrète et éviter « Panique collective. »

Quelle que soit la raison de l’adoption soudaine de la vérité sur les ovnis à Washington, le prochain rapport ne s’aventurera probablement pas dans le territoire de science-fiction d’Eshed. Une grande partie sera probablement classée, mais dans une autre interview avec le Washington Post la semaine dernière, Elizondo a appelé à sa divulgation au public.

« Quelle que soit l’origine de ces technologies, elles sont clairement bien plus avancées que n’importe quelle technologie terrestre connue de nos services de renseignement. il a dit. « Nous avons besoin de toute urgence de nos meilleurs outils scientifiques et de collecte de renseignements appliqués pour comprendre ce dont nos pilotes sont témoins. »

