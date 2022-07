Des extraits inédits du discours de Trump du 7 janvier présentés

L’ancien président américain a refusé de dire la ligne scénarisée “les élections sont terminées” dans son discours condamnant l’émeute du Capitole

L’ancien président américain Donald Trump a refusé de dire la ligne scénarisée “les élections sont finies” dans son discours du 7 janvier à la suite de l’émeute du Capitole, selon des extraits inédits qui ont été présentés jeudi au House Select Committee.

Les images, qui ont été enregistrées un peu plus de 24 heures après l’émeute du Capitole du 6 janvier, ont été diffusées lors de ce qui est maintenant la neuvième audience du panel enquêtant sur les troubles. Dans les clips, on pouvait entendre le 45e président s’opposer aux remarques scénarisées qu’il lisait à partir d’un téléprompteur.

Trump a commencé la déclaration en disant “Je voudrais commencer par parler de l’attaque odieuse d’hier.”

« Et à ceux qui ont enfreint la loi, vous paierez. Vous ne représentez pas notre mouvement, vous ne représentez pas notre pays. Et si vous avez enfreint la loi -, “ Trump a fait une pause, a secoué la tête et a souligné qu’il ne pouvait pas dire cela parce qu’il “déjà dit ‘vous allez payer.'”

À un autre moment de la vidéo, il a déclaré : «Mais cette élection est maintenant terminée. Le Congrès a certifié les résultats », avant de s’arrêter une fois de plus pour protester, « Je ne veux pas dire que les élections sont terminées. Je veux juste dire que le Congrès a certifié les résultats sans dire que les élections sont terminées, d’accord ? »

La fille de Trump, Ivanka, pouvait être entendue hors écran confirmant les modifications apportées par son père au scénario.

Dans une autre prise, Trump a dit, “Je voudrais commencer par parler de l’attaque odieuse d’hier”, avant de repartir hors script : “Hier est un mot dur pour moi.”

« Juste le retirer ? » demanda Ivanka.

“Ah, bien, enlevez le mot ‘hier’ parce que ça ne marche pas avec ça,” a déclaré Trump.

Alors que l’ancien président essayait de lire la ligne: “Mon seul objectif était d’assurer l’intégrité du vote” il s’arrêta de nouveau et, visiblement frustré, claqua le pupitre.

Le montage final du discours publié le 7 janvier, le lendemain de l’émeute du Capitole, a finalement duré moins de trois minutes.

Lire la suite Les services secrets américains démentent les accusations d’émeute au Capitole

Les extraits du discours de Trump ont été présentés au comité du 6 janvier comme une preuve potentielle que l’ancien président n’avait pas suffisamment condamné les émeutes et s’était montré sans vergogne sur ce qui avait conduit aux troubles, à savoir son refus d’accepter les résultats de l’élection présidentielle de 2020.

Tout au long de l’audience, les membres de la Chambre ont fait valoir à tour de rôle que Trump était inapte à reprendre ses fonctions après avoir taquiné une éventuelle candidature à la présidence en 2024.

Des milliers de partisans de Trump et de défenseurs de l’intégrité électorale sont descendus à Washington DC le 6 janvier 2021 pour protester contre ce qu’ils croyaient être une élection volée après que le démocrate Joe Biden a affirmé avoir reçu le plus grand nombre de votes de l’histoire des États-Unis. Le président Trump s’est adressé à la foule devant la Maison Blanche avant de se diriger vers le Capitole. Un groupe de manifestants a pu entrer dans le bâtiment alors que le Congrès était en session et le chaos qui en a résulté a fait plusieurs victimes, dont le vétéran de l’armée de l’air Ashli ​​Babbitt, qui a été abattu par la police du Capitole.

Le comité spécial sur l’insurrection du 6 janvier a commencé à tenir des audiences en juillet dernier. Ses principaux législateurs ont tenté de dépeindre les événements de la journée comme “une attaque contre la démocratie américaine” orchestrée par Trump et ses alliés.

Pendant ce temps, les républicains toujours alignés sur Trump ont rejeté l’enquête du 6 janvier comme une tentative de distraire le peuple américain de problèmes plus cruciaux tels que l’inflation et la flambée des prix de l’essence. Selon CNN, le GOP aurait également l’intention de lancer son propre comité restreint pour enquêter sur des questions telles que la fraude électorale et les mauvais traitements infligés aux personnes emprisonnées pour leur participation à l’attaque du Capitole.