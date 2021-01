Le rédacteur politique et vice-président de CNN, David Chalian, a été ridiculisé sans pitié après une démonstration gratuite de Joe Biden, avec sa métaphore fleurie sur le président élu «embrassant l’Amérique» par rapport à «la télévision nord-coréenne».

Chalian a pris les ondes mardi soir avec une couverture du jour de l’inauguration, comparant les préparatifs de Biden à prendre ses fonctions avec quatre ans d’administration de Donald Trump, qualifiant ce dernier de «Président disgracié» au « Point le plus bas de sa présidence. »

«Le contraste affiché ce soir était si frappant. Je veux dire, ces lumières qui jaillissent juste du Lincoln Memorial le long du bassin réfléchissant, c’est comme presque… des extensions des bras de Joe Biden embrassant l’Amérique ». Chalian, à peine capable de contenir son enthousiasme, a déclaré alors que des images du National Mall clignotaient à l’écran.

Ce fut un moment où le nouveau président est en quelque sorte venu en ville et a en quelque sorte convoqué le pays dans ce moment de souvenir, tendant les bras.

Même la télévision nord-coréenne ne le dirait pas. Écoutez. LOL. Zut. https://t.co/yHUnPbdpG2 – Glenn Greenwald (@ggreenwald) 20 janvier 2021

Le segment a rapidement été ridiculisé comme une exposition digne de grincer des dents de parti pris absolu, non moins venant du principal rédacteur politique de CNN, que le journaliste Glenn Greenwald a comparé à une couverture médiatique que l’on pourrait trouver sur «Télévision nord-coréenne.»

« Ce genre de couverture télévisée d’État de Biden-Harris dure depuis environ un an maintenant », un commentateur m’a dit, demander «Pourquoi les gens continuent-ils à se brancher? Comment CNN conserve-t-elle son audience? On pourrait penser que ce serait extrêmement ennuyeux à regarder pendant plus de quelques minutes.

Ils sont exactement la même image pic.twitter.com/4OByINAtw3 – ivan flores (@floresv_i) 20 janvier 2021

Compte à rebours pour CNN faisant référence à Joe Biden en tant que cher leader … dix

9

8

sept

……………….. https://t.co/q4a8ilQ7mr – NetboyRick (@NetBoyRick) 20 janvier 2021

Notre seigneur et sauveur … pic.twitter.com/LbO2Dr3ZMi – (@ keyfob256) 20 janvier 2021

D’autres ont pris leur moquerie dans une direction totalement différente, en plaisantant que certains ne savent que trop bien ce que c’est que d’être «adopté» par le président élu – avec ou sans son consentement.

«Joe n’a-t-il pas eu des ennuis pour avoir fait ce genre de chose? Maintenant, il le fait à toute la nation sans demander d’abord, » un autre internaute plaisantait.

Certains savent à quoi cela ressemble plus que d’autres … pic.twitter.com/Iy8GctQiTc – BT Mattison (@BT_Mattison) 19 janvier 2021

Comme les critiques ont prédit quatre ans de « intolérable« couverture de la présidence de Biden, avec des experts évanouis, d’autres ont rappelé des réactions similaires à l’ancien patron de Biden, le président Barack Obama – beaucoup pointant vers Chris Matthews de MSNBC, qui a déclaré en 2008 que les discours d’Obama envoient un « Frisson en courant sur ma jambe. »

Bien sûr, mais un vrai croyant est connu par son frisson de jambe. pic.twitter.com/d90vKUhPys – John Van Osdol (@LowTposterchild) 20 janvier 2021

