Des exposants impatients d’exposer à Texworld Evolution Paris

Les exposants de Texworld et Apparel Sourcing Paris ont rapidement réagi, avec un remarquable 75 % de l’espace d’exposition déjà réservé en septembre pour un salon qui aura lieu du 5 au 7 février 2024. Selon l’organisateur Messe Frankfurt France, ce regain d’enthousiasme souligne clairement le caractère véritablement international de cette édition ainsi que le vif intérêt de l’industrie textile asiatique pour le renforcement de ses liens avec les marchés européens.

Pour les acheteurs, l’événement revêt une importance stratégique encore plus grande car il offre une précieuse opportunité de contact et d’échange avec des fournisseurs internationaux de tissus, de matériaux et de produits finis. Cette interaction est essentielle pour façonner et créer leurs collections Printemps-Été 2025. La présentation des tendances et le programme des conférences internationales sont un véritable atout pour une expérience complète.

Les principales nations d’approvisionnement en mode convergeront à Paris Comme chaque année, la Chine, l’Inde, la Turquie, la Corée, ainsi que l’Indonésie, le Pakistan et la Thaïlande, seront toutes représentées. De grands pavillons nationaux, tels que la Chambre de commerce d’Istanbul (ITO) pour les fabricants turcs et la Fédération coréenne des industries textiles (KOFOTI), ont confirmé leur participation. Par ailleurs, Apparel Sourcing Paris verra un nombre croissant de fabricants hongkongais, six ayant déjà confirmé leur présence.

A Texworld Paris, qui attend plus de 700 exposants, on assistera à une représentation dans 13 secteurs, avec une augmentation notable de la maille, principalement due à l’essor du casual wear ces dernières années. Il en va de même pour les textiles de performance activewear, qui font désormais partie des collections de mode aux côtés des vêtements de sport.

Nouvel agencement des halls

Fait marquant de cette session de février 2024, la consolidation des deux salons sur deux niveaux du Hall 7 (7.2 et 7.3) de Paris Expo Porte de Versailles. Cette configuration permet aux visiteurs de localiser plus facilement l’expertise spécifique et les types de produits qu’ils recherchent.

L’espace central accueillera des activités et des offres transversales, dont le Denim Village et le secteur Élite. Des forums de tendances seront répartis sur les deux niveaux, présentant les meilleures propositions par secteur.

L’espace T-Club facilitera les échanges commerciaux lors des événements de Messe Frankfurt France. Enfin, la proximité avec le cœur de la capitale française garantit un accès facile aux acheteurs européens et internationaux à ces événements de l’industrie textile.

Guider les visiteurs avec Econogy

Depuis 15 ans, le groupe international Messe Frankfurt défend la durabilité, oriente les visiteurs du salon vers des fabricants proposant des solutions durables et se concentre désormais sur l’économie. Ce concept, qui allie écologie et développement économique, est devenu le cadre du Réseau Texpertise. Econogy jouera également un rôle central pour guider Texworld Evolution Paris vers le développement durable et structurer les méthodes de sourcing de sa plateforme de sourcing.

L’Econogy Finder, par exemple, permettra aux visiteurs d’accéder à un répertoire en ligne de fournisseurs qui produisent des textiles de manière durable. Les stands des exposants répondant à ces critères seront clairement identifiés par des symboles Econogy visibles. L’événement comprendra plusieurs conférences sur la durabilité, donnant la parole aux certificateurs, aux experts de l’industrie et aux ONG pour sensibiliser aux défis de la durabilité, présenter des solutions et partager des expériences innovantes dans les secteurs de la production et de la distribution.

