Des explosions solaires viennent d’arracher la queue d’une comète

La course régulière d’une comète vers le soleil est une affaire risquée, et la boule de neige spatiale la plus prometteuse de l’année ressent déjà la chaleur alors qu’elle se dirige vers la Terre et notre étoile locale.

Comète C/2023 P1 (Nishimura) a été repéré pour la première fois le mois dernier par Hideo Nishimura, un astronome amateur au Japon, en utilisant uniquement un appareil photo numérique et beaucoup de compétences. Il devrait passer de près par la Terre le 12 septembre, puis tourner autour du Soleil le 17 septembre avant d’être renvoyé dans l’espace lointain. S’il survit aussi longtemps.

La comète Nishimura a rencontré une sérieuse résistance sous la forme d’explosions de particules chargées et de plasma émis par un soleil tumultueux. Des observateurs comme l’astrophotographe Michael Jaeger (voir ci-dessus) ont observé samedi qu’une tempête solaire engloutissait la comète et semblait emporter une partie de sa queue pendant un moment.

Voici un exemple plus dramatique capturé par la NASA en 2007 Comète Encke se faire voler brièvement la queue :

La comète Encke a subi un événement de déconnexion en 2007. NASA

« Les chercheurs appellent cela un événement de déconnexion ; il est provoqué par un CME (ou courant de vent solaire rapide) frappant la comète », a écrit l’ancien astronome de la NASA, Tony Phillips, sur Twitter. Spaceweather.com. « La queue de Nishimura a repoussé depuis, mais cela ne durera peut-être pas longtemps. D’autres CME se dirigent vers elle. »

CME signifie éjection de masse coronale, qui est une éruption des couches externes du soleil qui accompagne souvent une éruption solaire. Considérez-le comme une très forte rafale de vent énergétique traversant l’espace et provoquant un chaos électromagnétique. C’est la même force qui fait que les aurores illuminent le ciel lorsqu’elles entrent en collision avec le champ magnétique terrestre. Cela peut également influencer d’autres éléments dans l’espace, comme les astéroïdes et les comètes.

Le soleil se rapproche actuellement du sommet de son cycle solaire d’environ 11 ans, ce qui signifie des éruptions et des CME plus fréquentes. Au moins deux autres éjections Phillips a mentionné qu’elle était issue de la couronne solaire mardi, explosant en direction de la comète Nishimura.

Comment attraper la comète

Toute cette météo spatiale difficile peut être un peu pénible pour les observateurs du ciel qui espèrent voir la comète à l’œil nu. Même si la comète se rapproche encore de la Terre, c’est peut-être le moment idéal pour commencer sa recherche. Nishimura devrait être suffisamment brillant pour être visible dès le 8 septembre, mais dans l’hémisphère nord, il apparaîtra près de l’horizon, ce qui le rendra un peu plus difficile à localiser.

« Il est vraiment préférable de l’observer avec des jumelles ou un télescope », a écrit Alison Klesman, titulaire d’un doctorat en astronomie, pour Astronomie.com. « Mais à travers ces optiques, cela va éblouir. »

En d’autres termes, il sera plus facile de le repérer dans le ciel tôt le matin avec une sorte de grossissement, alors autant commencer à chercher tout de suite.

Recherchez la comète dans la constellation du Lion une heure ou deux avant le lever du soleil. Vous pouvez utiliser des applications comme Stellarium, Star Walk ou LeCielLive pour aider à le localiser.

Il est très difficile de savoir ce que l’avenir réserve à une comète. Ils peuvent voyager pendant des siècles depuis les limites du système solaire pour effectuer une seule orbite autour du soleil. En même temps, ce sont des objets fragiles qui ont tendance à se désintégrer lors de leur passage à travers le système solaire interne. Ils sont même connus pour s’écraser sur Jupiter ou le soleil en chemin. Les dinosaures ont peut-être également eu une rencontre rapprochée avec un dinosaure il y a plusieurs millions d’années.

Donc, avec toutes les turbulences que le soleil envoie ces derniers temps, il est bon de se lever tôt pour essayer de voir la comète Nishimura par vous-même pendant qu’elle se maintient encore. Bonne chance!