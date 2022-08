Des explosions secouent le dépôt de munitions de Crimée ; L’Ukraine affirme que des forces spéciales sont impliquées

Espace réservé pendant le chargement des actions d’article

KYIV, Ukraine – Deux personnes auraient été blessées et des infrastructures gravement endommagées après qu’une explosion majeure a secoué un dépôt de munitions en Crimée occupée par la Russie dans ce que le Kremlin a qualifié d ‘«acte de sabotage». Un haut responsable du gouvernement ukrainien, s’exprimant sous couvert d’anonymat pour discuter d’une question sensible, a déclaré que les explosions étaient l’œuvre des forces spéciales ukrainiennes opérant profondément derrière les lignes ennemies – les mêmes forces considérées comme responsables d’une puissante attaque contre une base aérienne russe dans l’ouest de la Crimée. la semaine dernière, qui a signalé un changement dans les capacités stratégiques de l’Ukraine.

Les médias russes ont également rapporté mardi que les autorités de Crimée enquêtaient sur la possibilité d’une deuxième attaque contre un autre dépôt de munitions dans le centre-sud de la Crimée.

Les autorités de Crimée, la péninsule clé de la mer Noire que la Russie a annexée en 2014, ont déclaré qu’un incendie s’était déclaré mardi matin dans un dépôt près de Dzhankoi, dans le nord de la Crimée, provoquant l’explosion des munitions stockées à l’intérieur. Des images non vérifiées des médias sociaux ont montré plusieurs épaisses colonnes de fumée entrecoupées d’explosions rapides et de puissantes boules de feu, alors que les autorités locales se précipitaient sur les lieux et juraient d’enquêter sur l’incident.

“Un dépôt militaire a été endommagé lors d’un acte de sabotage dans les environs de Djankoi dans la matinée du 16 août”, a déclaré le ministère russe de la Défense.

Les puissantes explosions ont endommagé des bâtiments, des lignes électriques et des voies ferrées à proximité, et provoqué l’évacuation de milliers d’habitants, a indiqué le ministère, ajoutant que personne n’avait été gravement blessé. Sergei Aksyonov, le chef de la Crimée soutenu par Moscou, a signalé deux blessés à la suite de l’explosion et a déclaré l’état d’urgence régional. Des travaux étaient en cours mardi pour réparer les infrastructures locales.

Les responsables ukrainiens ont célébré l’explosion dans des déclarations sur les réseaux sociaux. “La matinée près de Dzhankoi a commencé par des explosions”, a écrit Mykhailo Podolyak, conseiller du président ukrainien Volodymyr Zelensky, sur Twitter, décrivant les explosions comme une “démilitarisation en action”.

“Un rappel : la Crimée d’un pays normal concerne la mer Noire, les montagnes, les loisirs et le tourisme, mais la Crimée occupée par les Russes concerne les explosions d’entrepôts et le risque élevé de mort pour les envahisseurs et les voleurs”, a-t-il déclaré.

“L’opération de ‘démilitarisation’ dans le style de haute précision des forces armées ukrainiennes se poursuivra jusqu’à la désoccupation complète des territoires ukrainiens”, a déclaré Andriy Yermak, chef d’état-major de Zelensky. a dit sur Twitter. “Nos soldats sont les meilleurs sponsors de la bonne humeur”, a-t-il ajouté. “La Crimée, c’est l’Ukraine.”

Les détails de la manière dont l’attaque a été menée n’étaient pas connus et Kyiv n’a pas officiellement revendiqué la responsabilité de l’explosion. Mais s’il est confirmé, ce serait la deuxième attaque réussie en une semaine contre des cibles militaires russes en Crimée par les forces spéciales ukrainiennes opérant dans le territoire occupé par la Russie. Un responsable ukrainien a déclaré qu’ils étaient à l’origine de puissantes explosions qui ont secoué la base aérienne de Saki en Crimée la semaine dernière.

Les médias russes, citant des habitants locaux, ont également rapporté mardi que des nuages ​​de fumée avaient été aperçus au-dessus d’une base aérienne près de Simferopol, dans le centre-sud de l’Ukraine. Le journal russe Kommersant, citant des sources anonymes, a déclaré que les autorités enquêtaient sur la possibilité d’une attaque de drone sur un autre dépôt de munitions.

Vers midi, heure locale, mardi, Oleksiy Arestovych, un conseiller militaire de Zelensky, a écrit dans un article de Telegram : “Nouvelles explosions – à la base aérienne militaire de Gvardeisky”.

Timsit a rapporté de France et Khurshudyan de Géorgie. Liz Sly et Adela Suliman ont contribué à ce rapport.