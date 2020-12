Le ministère irakien du Pétrole a confirmé les informations faisant état d’explosions dans deux puits de pétrole aux premières heures de mercredi matin, ajoutant que les explosions étaient l’œuvre d’une organisation terroriste.

Le ministère du Pétrole a déclaré mercredi que les puits de pétrole du nord du pays étaient en feu après que des terroristes ont fait exploser des explosifs sur le site.

«Le champ pétrolifère de Khabbaz, dans le gouvernorat de Kirkouk, a été la cible d’une attaque terroriste après que deux puits de pétrole ont explosé avec deux engins explosifs», une déclaration lue.

Le sous-secrétaire aux affaires d’extraction, Karim Hattab, a déclaré que les charges explosives avaient explosé à 1h30 et 2h00 du matin.

Le ministère n’a pas fourni d’informations supplémentaires sur l’attaque, mais a déclaré que l’équipe d’incendie et de sécurité de la North Oil Company et les autorités de sécurité travaillaient pour contrôler les incendies et évaluer les dégâts.

Le communiqué ajoute que la production des puits susmentionnés ne dépasse pas deux mille barils par jour (BPD), tandis que les responsables ont déclaré que le champ a une production de 25 000 BPD.

Des rapports non vérifiés sont apparus plus tôt dans la journée avec de nombreux suggérant intention malveillante et implication de groupes terroristes connus.

Des preuves photographiques ont également été partagées en ligne montrant de la fumée s’échappant du champ pétrolifère de Khabbaz.

La détonation de deux engins explosifs aujourd’hui à deux puits de pétrole, à l’intérieur du #Khabbaz champ pétrolifère au sud-ouest de #Kirkuk et a provoqué des incendies massifs. Les puits 33 et 44 ont explosé et l’équipe des pompiers est toujours incapable de contrôler la situation. pic.twitter.com/5xueX8caC1 – bebeep_pantau (@BebeepPantau) 9 décembre 2020

#Irak: -Des bombes ciblant deux puits de pétrole ont déclenché un incendie dans le champ pétrolifère de Khabbaz dans la province irakienne de Kirkouk, selon des informations citées par des sources de sécurité. pic.twitter.com/HZzT35fohP – Wᵒˡᵛᵉʳᶤᶰᵉ Uᵖᵈᵃᵗᵉˢ (@ W0lverineupdate) 9 décembre 2020

Fin novembre, l’État islamique (EI, anciennement EI) a revendiqué la responsabilité d’une attaque à la roquette contre une raffinerie de pétrole dans le nord de l’Irak. La raffinerie avait auparavant été endommagée et mise hors service par l’EI lors de l’expansion de son califat.

