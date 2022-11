Des explosions secouent la centrale nucléaire russe de Zaporizhzhia dans le sud de l’Ukraine

La centrale nucléaire ukrainienne de Zaporizhzhia, qui est sous contrôle russe, a été secouée par des bombardements dimanche, suscitant la condamnation de l’organisme de surveillance nucléaire de l’ONU, qui a déclaré que de telles attaques risquaient de provoquer une catastrophe nucléaire majeure.

Plus d’une douzaine d’explosions ont secoué la plus grande centrale nucléaire d’Europe samedi soir et dimanche, a annoncé l’Agence internationale de l’énergie atomique (AIEA). Moscou et Kyiv ont tous deux accusé l’autre d’avoir bombardé l’installation.

“Les nouvelles de notre équipe hier et ce matin sont extrêmement inquiétantes”, a déclaré Rafael Grossi, chef de l’AIEA, dont l’équipe sur le terrain a déclaré que certains bâtiments, systèmes et équipements de la centrale avaient été endommagés.

“Des explosions se sont produites sur le site de cette grande centrale nucléaire, ce qui est totalement inacceptable. Quiconque est derrière cela, cela doit cesser immédiatement. Comme je l’ai déjà dit à plusieurs reprises, vous jouez avec le feu !”

Les bombardements répétés de la centrale dans le sud de l’Ukraine, dont la Russie a pris le contrôle peu après son invasion en février, ont suscité des inquiétudes quant à la possibilité d’un grave accident à seulement 500 kilomètres du site du pire accident nucléaire au monde, la catastrophe de Tchernobyl en 1986.

La centrale nucléaire de Zaporizhzhia fournissait environ un cinquième de l’électricité de l’Ukraine avant l’invasion russe du 24 février et a été forcée de fonctionner avec des générateurs de secours à plusieurs reprises. Il dispose de six réacteurs VVER-1000 V-320 refroidis à l’eau et modérés à l’eau de conception soviétique contenant de l’uranium 235.

Risque de surchauffe

Les réacteurs sont à l’arrêt mais il existe un risque de surchauffe du combustible nucléaire si l’alimentation électrique des systèmes de refroidissement était coupée. Les bombardements ont coupé à plusieurs reprises les lignes électriques.

Kyiv et Moscou se sont mutuellement accusés d’avoir attaqué la centrale à plusieurs reprises pendant le conflit et d’avoir risqué un accident nucléaire, et ils ont de nouveau échangé des reproches dimanche.

Le ministère russe de la Défense a déclaré que l’Ukraine avait tiré des obus sur les lignes électriques alimentant la centrale, tandis que TASS a signalé que certaines des installations de stockage du site avaient été touchées par des bombardements ukrainiens, citant un responsable de l’opérateur nucléaire russe Rosenergoatom.

“Ils ont bombardé non seulement hier, mais aussi aujourd’hui, ils bombardent en ce moment”, a déclaré Renat Karchaa, conseiller du PDG de Rosenergoatom, ajoutant que toute attaque d’artillerie sur le site constituait une menace pour la sécurité nucléaire.

Aucune émission radioactive détectée

Karchaa a déclaré que les obus avaient été tirés près d’une installation de stockage de déchets nucléaires secs et d’un bâtiment qui abrite du combustible nucléaire usé frais, mais qu’aucune émission radioactive n’avait actuellement été détectée, selon TASS.

La société ukrainienne d’énergie nucléaire Energoatom a accusé l’armée russe d’avoir bombardé le site et a déclaré qu’il y avait eu au moins 12 impacts sur l’infrastructure de la centrale.

Il a déclaré que la Russie avait ciblé l’infrastructure nécessaire pour redémarrer certaines parties de la centrale dans le but de limiter davantage l’approvisionnement en électricité de l’Ukraine.