Des explosions retentissent au-dessus de Kiev alors que la Russie célèbre le Jour de la Victoire – mais les frappes nocturnes ne parviennent pas à briser la détermination de l’Ukraine | Nouvelles du monde

À l’aube, quelques heures seulement avant le défilé du Jour de la Victoire en Russie, des explosions ont retenti au-dessus de la capitale ukrainienne.

Les fenêtres des immeubles ont tremblé sous l’onde de choc des missiles interceptés.

Cela devient un événement nocturne après ce qui ressemblait à une accalmie dans les attaques contre les villes et les villages.

Et c’est extrêmement énervant.

Dernière guerre en Ukraine – La Russie fait face à une « défaite imminente »

Président Volodymyr Zelenskyqui rencontrait le chef de la Commission européenne Ursula von der Leyena déclaré que c’était un autre signe désespéré que la guerre de la Russie était en train d’échouer.

Image:

Volodymyr Zelenskyy et la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, approchent les médias avant leur conférence de presse à Kiev



« Le nombre de missiles augmente. Mais à mon avis, en Fédération de Russie, l’autorité politico-militaire doit vendre quelque chose à leur société. Parce qu’ils n’obtiennent rien, et que leur société veut quelque chose de radical et qu’ils le soutiennent, comme le nombre de victimes. Ils le soutiennent toujours.

Les grèves ici durent maintenant depuis des mois, mais elles n’ont pas réussi à briser la détermination de cette nation.

Mais les dernières salves surviennent dans le contexte d’une contre-offensive ukrainienne imminente.

Son armée a reçu d’importantes quantités de munitions et d’équipements occidentaux, notamment des chars et des véhicules blindés.

De nombreuses unités qui combattront sont encore en train de s’entraîner pour l’assaut à venir et elles sont optimistes quant à leur capacité à gagner.

Nous avons rejoint des combattants géorgiens dans un endroit secret à Kiev alors qu’ils affinaient leurs techniques de combat urbain.

Image:

Les gens regardent un immeuble endommagé par un drone qui a été abattu, lors d’une frappe russe à Kiev



Leur opérateur de drone nous a dit qu’ils étaient presque prêts pour le service actif.

« Nous sommes de bonne humeur, très motivés et nous nous entraînons. Nous avons des exercices jusqu’à quatre heures par jour. Nous sommes prêts dans nos cœurs et nos âmes à commencer les opérations que nous devons déjà commencer. Il est temps de commencer le contre- offensif et de récupérer tous les territoires ukrainiens. »

Image:

Le maire de Kiev, Vitali Klitschko, réagit debout dans un immeuble d’habitation de Kiev endommagé par un drone abattu lors d’une frappe russe



Mais une percée ne sera pas facile. Le mouvement de première ligne a été mesuré en mètres pendant des mois.

L’analyse des images satellites montre que la Russie a utilisé ce temps pour construire de longues défenses sur la ligne de front.

La première attaque pourrait avoir lieu dans le sud, où l’Ukraine pourrait tenter de briser le pont terrestre russe vers la Crimée.

Mais l’Ukraine sait que le succès est vital.

Sa contre-offensive est peut-être sa seule chance de changer la dynamique sur le champ de bataille et de garantir un soutien occidental continu.