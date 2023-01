Des explosions retentissent à Kyiv après des jours de calme relatif

KYIV, Ukraine – Une série d’explosions a retenti dans le centre de Kyiv samedi matin, secouant les habitants de la ville d’un calme relatif qui s’était installé dans la capitale ukrainienne au cours des deux dernières semaines pendant une période de vacances festives.

Kyrylo Timochenko, chef adjoint du bureau du président ukrainien, a déclaré que les explosions faisaient partie d’une “attaque contre des infrastructures critiques” dans la ville.

Vers 9 h 45, heure locale, le maire de Kyiv, Vitali Klitschko, a déclaré qu’il y avait eu une frappe de missile sur le district de Dniprovs’kyi, dans l’est de Kyiv. Dans une déclaration publiée sur l’application de messagerie Telegram, il a exhorté les résidents à rester dans les refuges.

M. Klitschko a déclaré plus tard que des morceaux de roquette étaient tombés dans le quartier Holosiiv, un quartier non résidentiel de la capitale, et qu’aucune victime n’avait été signalée.