Des explosions ravagent une base russe en Crimée

Dans sa déclaration initiale sur les explosions en Crimée mardi, le ministère russe de la Défense a déclaré qu’il n’y avait pas eu de dégâts et que personne n’avait été blessé, une affirmation rapidement démentie.

Les détonations et la ruée de Moscou pour les expliquer ont rappelé le naufrage du navire amiral de la flotte russe de la mer Noire en avril. Après une explosion sur le navire, le Moskva, en Ukraine, a rapidement annoncé qu’il avait frappé le navire avec des missiles Neptune, un compte rendu plus tard confirmé par les responsables américains. La Russie a déclaré qu’un incendie accidentel avait enflammé un magasin de munitions et a déclaré le lendemain que Moskva avait été perdu dans des conditions orageuses alors qu’il était remorqué vers le port, bien que la vidéo qui semblait montrer que le navire en train de couler montrait un temps doux et une mer calme.

Le ministère russe de la Défense a déclaré que l’équipage d’au moins 510 hommes avait été évacué, et a reconnu plus tard qu’un avait été tué et 27 portés disparus; Les médias russes opérant à l’extérieur du pays ont fait le bilan d’environ 40 personnes. Les familles des membres d’équipage ont contesté le silence officiel sur le sort de leurs fils, et certains ont déclaré avoir reçu des récits contradictoires.

Tout comme le naufrage du Moskva, qui était autrefois un emblème de la domination russe en mer Noire, une frappe sur une cible militaire en Crimée aurait un poids symbolique pour l’Ukraine et la Russie. La péninsule a servi non seulement de rampe de lancement pour l’invasion dans le sud de l’Ukraine, mais aussi de plaque tournante pour les opérations militaires russes dans la région, abritant des navires de la marine russe bloquant les ports ukrainiens, et une base pour les ingénieurs pour restaurer les routes, les rails et un critique canal d’eau douce afin de consolider l’emprise de la Russie sur les territoires occupés.

Le Kremlin a fait de la Crimée un lieu de villégiature patriotique, un refuge pour les riches Russes qui ne sont plus les bienvenus à l’étranger et une caractéristique de la nouvelle scolarisation russe pour les jeunes étudiants. Et M. Poutine, qui s’est rendu à plusieurs reprises depuis 2014, a fait de la célébration de l’anniversaire de l’annexion un événement annuel, avec des discours, des concerts et des forêts de drapeaux russes.