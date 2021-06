Des explosions ont touché deux bus à Kaboul, faisant au moins 7 morts et 6 blessés

Les explosions ont secoué l’ouest de Kaboul samedi, les attaques se produisant dans des quartiers majoritairement habités par la minorité chiite Hazara.

Six personnes ont été tuées par la première explosion, et une autre personne a été tuée par la deuxième explosion, a déclaré un porte-parole du ministère afghan de l’Intérieur, Tariq Arian, aux médias locaux. Au total, six personnes ont été blessées par l’explosion, a ajouté le porte-parole de la police de Kaboul, Basir Mujahid.

Des images circulant en ligne montrent l’un des bus complètement embrasé par les flammes, entouré de débris. Il n’était pas immédiatement clair si le véhicule avait été touché par une bombe en bordure de route ou si l’engin explosif se trouvait à bord.

ا اره له اره رسیدیم. اد نمی تواند کند.ا بازی کثیف سیاسی از ماه می خواهد.#stophazaragenosidepic.twitter.com/gKwqE9zVOE – moujahid andarabi (@mujahidandarabi) 12 juin 2021

Aucun groupe militant n’a revendiqué la responsabilité des attaques. Plus tôt ce mois-ci, la minorité hazara de Kaboul a été la cible d’attaques similaires contre des bus qui ont fait 12 morts.

En mai, quelque 80 personnes, principalement des écolières, ont été tuées après que plusieurs explosions ont secoué une école située dans la même zone. L’attaque macabre n’a été revendiquée par aucun groupe militant, le principal adversaire du gouvernement afghan, les talibans, niant fermement toute implication et condamnant l’attaque contre les enfants. À l’époque, les talibans pointaient du doigt les terroristes de l’État islamique (EI, anciennement ISIS), connus pour leurs points de vue intransigeants et leur haine particulière envers les musulmans chiites.

Ces dernières semaines, l’Afghanistan a connu une recrudescence de la violence, avec une intensification des combats entre les talibans et les forces de sécurité afghanes, ainsi que des attaques terroristes diverses se produisant presque quotidiennement. Les troubles surviennent à l’approche de la date limite du 11 septembre pour le retrait des troupes étrangères du pays, fixée par le président américain Joe Biden, alors que les pourparlers entre le gouvernement de Kaboul et les talibans sont au point mort.

Vous pensez que vos amis seraient intéressés ? Partagez cette histoire !