Des explosions nucléaires et des discussions effrayantes sur “Armageddon” envahissent la télévision publique de Poutine après avoir appelé à la destruction de l’Ukraine

La chaîne de télévision de propagande de VLADIMIR Poutine a diffusé un segment terrifiant « en prévision d’un conflit nucléaire ».

La séquence inquiétante, qui a été diffusée par le radiodiffuseur pro-Kremlin NTV, a montré des explosions nucléaires et les conséquences “d’Armageddon” des explosions.

La séquence effrayante de NTV montre un énorme nuage de champignons 1 crédit : East2West

Les images montraient les conséquences d’une explosion atomique 1 crédit : East2West

Le clip vidéo comprenait les conséquences d’Armageddon et des masques à gaz 1 crédit : East2West

NTV appartient à l’aile médiatique du géant de l’énergie Gazprom, qui a publié le mois dernier une vidéo de l’Europe “mort de froid” sans gaz russe dans le but de narguer l’Occident.

Le dernier segment effrayant était intitulé “En prévision d’un conflit nucléaire – comment les armes de destruction massive sont devenues une partie du jeu géopolitique”.

La séquence survient alors que les troupes humiliées de Poutine ont fui un champ de bataille majeur en Ukraine et se sont retirées de la ville orientale de Lyman dans un énorme embarras pour Moscou.

Après la défaite, Ramzan Kadyrov, chef de la région tchétchène russe, a déclaré que Moscou devrait maintenant envisager d’utiliser une arme nucléaire à faible rendement en Ukraine.

Dans un message glaçant, il a écrit : « A mon avis, des mesures plus drastiques devraient être prises, jusqu’à la déclaration de la loi martiale dans les zones frontalières et l’utilisation d’armes nucléaires à faible rendement.

La Russie possède le plus grand arsenal atomique au monde, y compris des armes nucléaires tactiques à faible rendement conçues pour être déployées contre des armées adverses.

Le dernier clip de NTV a reproché à l’Occident d’avoir parlé d’une guerre nucléaire – malgré le fait que Poutine et ses propagandistes ont été ceux qui ont menacé l’Occident avec des armes atomiques.

Le message de la vidéo semblait être que toute personne soutenant l’Ukraine devrait reculer devant Poutine et ses demandes de s’assurer que la menace d’une attaque nucléaire totale diminuerait.

“Nous sommes dans une situation où la supériorité des ressources et des armements conventionnels est du côté de l’Occident”, a expliqué Vasily Kashin, analyste militaire et politique à la Higher School of Economics de Moscou.

“La puissance de la Russie est basée sur son arsenal nucléaire.”

Pendant ce temps, dimanche, Poutine renforçait son arsenal d’armes conventionnelles avec une cargaison d’équipement déplacé de Sibérie – à des milliers de kilomètres du champ de bataille ukrainien.

En effet, des images montraient des munitions se dirigeant vers l’ouest depuis Krasnoïarsk, à environ 3 000 milles de la ligne de front.

La reddition présumée de la Russie dans la ville clé de Lyman a provoqué la colère des propagandistes du Kremlin.

Après le récent retrait, l’entourage de Poutine a ciblé ses gros bonnets militaires.

Le commandant militaire réserviste et député Andrey Gurulev – qui est généralement un propagandiste – a déclaré : « Je ne peux pas expliquer cette reddition en termes militaires.

«C’est probablement une étape importante non seulement militairement, mais aussi politiquement, surtout maintenant.…

“Le problème est un système de mensonges, des rapports d’une bonne situation [when the reality is bad].

“Cette pourriture vient du haut vers le bas.”

Membre du comité de défense du parlement russe, Gurulev a affirmé que les forces russes étaient des héros dirigés par des imbéciles égocentriques.

S’exprimant à la télévision d’État, Gurulev a déclaré : « Ne savions-nous pas le nombre de forces qui avançaient sur Lyman ?

« Si non, où étaient les renseignements ?

« La 144e division a parfaitement fonctionné au sol, tout comme l’aviation de l’armée.

« L’artillerie n’a pas cessé de fonctionner du tout.

“Tout le problème n’est pas sur le terrain, mais dans le [army general staff] où ils ne comprennent toujours pas et ne parviennent pas à s’approprier la situation.

Gazprom, quant à lui, s’est engagé à maintenir indéfiniment l’approvisionnement en gaz naturel de l’Europe via l’arrêt du gazoduc Nord Stream 1.

La dépendance au gaz russe a laissé l’Occident dans une position précaire tout en soutenant avec défi l’Ukraine dans ce conflit sanglant.

Environ la moitié des États membres de l’UE ont déjà été touchés par la perturbation de l’approvisionnement en gaz essentiel.

Les prix du gaz étaient déjà élevés avant la guerre en Ukraine, la demande ayant grimpé en flèche après la levée des restrictions de Covid.

Mais les prix ont grimpé en flèche après l’invasion car la Russie est l’un des plus grands producteurs mondiaux.

Le lieutenant Poutine et chef de la Tchétchénie Ramzan Kadyrov a encouragé Poutine à utiliser des armes nucléaires à faible rendement pour gagner en Ukraine 1 crédit : East2West

Le député Andrey Gurulev a imputé les défaites récentes aux hauts gradés militaires 1 crédit : East2West