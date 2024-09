Des explosions majeures secouent une zone civile de Beyrouth alors qu’Israël affirme avoir frappé le siège du Hezbollah

L’armée israélienne affirme avoir frappé vendredi le quartier général du Hezbollah à Beyrouth dans une série d’explosions massives qui ont détruit plusieurs immeubles d’habitation.

La plus grande explosion qui a frappé la capitale libanaise au cours de l’année écoulée semblait susceptible de rapprocher l’escalade du conflit d’une guerre à part entière.

Au moins six personnes ont été tuées et 91 blessées, a indiqué le ministère libanais de la Santé.

Le chef du Hezbollah, Hassan Nasrallah, a été la cible des frappes contre le siège du groupe, selon deux personnes proches du dossier qui ont requis l’anonymat, dont un responsable américain. L’armée israélienne a refusé de commenter.

Il n’était pas clair dans l’immédiat si Nasrallah était sur place et le Hezbollah n’a pas commenté cette information.

Le nombre de morts risque de s’alourdir considérablement car les équipes continuent de fouiller les décombres de six bâtiments. Israël a lancé une série de frappes sur d’autres zones de la banlieue sud après l’explosion initiale.

Après les frappes, le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a brusquement interrompu sa visite aux États-Unis pour rentrer chez lui. Quelques heures plus tôt, il s’était adressé à l’ONU, promettant que la campagne intensifiée d’Israël contre le Hezbollah au cours des deux dernières semaines se poursuivrait – atténuant encore davantage les espoirs d’un cessez-le-feu soutenu par la communauté internationale.

La nouvelle des explosions est arrivée alors que Netanyahu faisait un briefing avec les journalistes après son discours à l’ONU. Un assistant militaire lui a murmuré à l’oreille et Netanyahu a rapidement mis fin au briefing.

Le porte-parole de l’armée israélienne, le contre-amiral Daniel Hagari, a déclaré que les frappes visaient le quartier général principal du Hezbollah, affirmant qu’il était situé sous des bâtiments résidentiels.

La série d’explosions vers la tombée de la nuit a réduit en ruines six tours d’habitation à Haret Hreik, un quartier densément peuplé et majoritairement chiite de la banlieue de Dahiyeh à Beyrouth, selon l’agence de presse nationale libanaise. Un mur de fumée noire et orange s’est élevé dans le ciel alors que les fenêtres étaient secouées et les maisons ébranlées à environ 30 kilomètres au nord de Beyrouth.

Les images montraient des secouristes escaladant de grandes dalles de béton, entourées de hauts tas de métal tordu et d’épaves.

Les secouristes arrivent vendredi sur le site d’une frappe aérienne israélienne dans la banlieue sud de Beyrouth. (Hassan Ammar/Associated Press)

Plusieurs cratères étaient visibles, dont un dans lequel une voiture était tombée. Un flot d’habitants transportant leurs affaires ont été vus fuyant le long d’une route principale hors du quartier.

Israël n’a fourni aucun commentaire immédiat sur le type de bombe ni sur la quantité utilisée, mais l’explosion qui en a résulté a rasé une zone plus grande qu’un pâté de maisons. L’armée israélienne possède dans son arsenal des bombes guidées « Bunker Buster » de 2 000 livres, de fabrication américaine, conçues spécifiquement pour frapper des cibles souterraines.

Richard Weir, chercheur sur les crises et les armes à Human Rights Watch, a déclaré que les explosions correspondaient à cette classe de bombes.

Nouvelles grèves samedi matin

L’armée de l’air israélienne a lancé une nouvelle série de frappes tôt samedi, peu après qu’un porte-parole militaire a averti les habitants de trois bâtiments de fuir, affirmant qu’ils étaient utilisés par le Hezbollah pour cacher des armes, notamment des missiles anti-navires.

Plus tard, l’armée israélienne a annoncé de nouvelles attaques contre la Bekaa, à l’est du Liban, et contre Tyr, au sud.

À un degré jamais vu dans les conflits passés, Israël a cherché la semaine dernière à éliminer les hauts dirigeants du Hezbollah. Mais une tentative d’assassinat de Nasrallah – réussie ou non – constituerait une escalade majeure.

Le Pentagone a déclaré que les États-Unis n’avaient pas été avertis à l’avance des frappes.

La fumée s’élève vendredi dans la banlieue sud de Beyrouth, au milieu des hostilités transfrontalières en cours entre le Hezbollah et Israël. (Émilie Madi/Reuters)

Nasrallah se cache depuis des années et apparaît très rarement en public. Il prononce régulièrement des discours mais toujours par vidéo depuis des lieux inconnus. Le site touché vendredi soir n’était pas connu publiquement comme étant le quartier général principal du Hezbollah, bien qu’il soit situé dans les « quartiers de sécurité » du groupe, une partie fortement gardée de Haret Hreik où le groupe possède des bureaux et gère plusieurs hôpitaux à proximité.

Quatre heures après la frappe, le Hezbollah n’avait toujours pas publié de communiqué à ce sujet. Au lieu de cela, il a annoncé qu’il avait lancé une salve de roquettes sur la ville israélienne de Safed, ce qui, selon lui, était « pour la défense du Liban et de son peuple, et en réponse aux violations barbares israéliennes des villes, des villages et des civils ».

L’armée israélienne a déclaré qu’une maison et une voiture à Safed avaient été touchées, et les autorités ont déclaré qu’une femme de 68 ans avait été légèrement blessée par des éclats d’obus.

REGARDER l’ambiance « sinistre » qui prévaut à Beyrouth : Selon des responsables de l’ONU, 90 000 Libanais ont été forcés de quitter leur domicile cette semaine Margaret Evans, correspondante internationale principale de CBC News, affirme que les rues de Beyrouth sont calmes pour une ville de sa taille. De nombreuses personnes tentent d’échapper aux frappes aériennes israéliennes dans le sud du Liban, se déplaçant plus au nord du pays, en Syrie ou à l’étranger.

Israël a considérablement intensifié ses frappes aériennes au Liban cette semaine, se disant déterminé à mettre fin à plus de 11 mois de tirs du Hezbollah sur son territoire. L’escalade de la campagne a tué plus de 720 personnes au Liban, dont des dizaines de femmes et d’enfants, selon les statistiques du ministère de la Santé.

Plus tôt dans la journée, après qu’une autre frappe aérienne dans la ville ait déclenché un bang supersonique, Malak Mahmoud Saleh, 33 ans, a déclaré que les bombardements constants lui arrachaient les nerfs et effrayaient ses enfants.

« Nous sommes traumatisés. Même mes enfants crient et pleurent toujours », a-t-elle déclaré à Margaret Evans de CBC. « Je prends même des médicaments pour calmer mes nerfs. »

Saleh a quitté la ville méridionale de Mahrouna avec ses trois enfants, son mari et sa belle-mère lorsque les frappes aériennes israéliennes ont détruit sa maison et trois bâtiments voisins. Elle réfugiait avec sa famille dans une école primaire transformée en logement pour personnes déplacées, mettant à profit son expérience de gérante d’une épicerie pour l’aider à organiser les fournitures et la nourriture.

Malak Mahmoud Saleh, 33 ans, tenait une épicerie dans sa ville natale de Mahrouna et aide à organiser les approvisionnements du refuge de Beyrouth où elle et sa famille séjournent après avoir été forcées de fuir les bombardements dans la région sud du Liban. (Jason Ho/CBC)

« Nous n’avons perdu personne, Dieu merci, mais les gens ont fui vers Jezzine, Jbeil et les montagnes », a déclaré Saleh. « Heureusement, tout le monde va bien. Nous leur avons parlé hier. Tout le monde est déplacé quelque part. »

Elle a dit que comparée à la guerre de 2006 avec Israël, celle-ci semble plus proche de chez elle et elle a plus peur maintenant qu’elle a aussi des enfants et un mari dont elle doit s’inquiéter.

« Maintenant, les gens sont politiquement en colère », a-t-elle déclaré. « Au début, les militants étaient loin, mais maintenant ils sont plus proches, et l’Etat est brisé ; tout est brisé. »

Noha Jammal, 61 ans, vit dans le même refuge que Saleh avec ses deux filles, son mari et le fiancé d’une de ses filles.

Elle a déclaré que les frappes aériennes dans sa ville d’Ainata avaient commencé lundi et que la famille avait résisté deux jours avant de fuir vers le nord.

Noha Jammal, les larmes aux yeux, parle de la douleur et de la frustration de la guerre qui a contraint sa famille à quitter son domicile. (Jason Ho/CBC)

« Nous étions assis dans notre maison lorsque les frappes aériennes ont commencé dans toutes les directions », a-t-elle déclaré à Margaret Evans de la CBC. « La fumée nous entourait, alors nous avons dû fuir. Nous sommes arrivés à Beyrouth et avons commencé à nous promener d’un endroit à un autre jusqu’à ce que nous trouvions cette école. »

Elle a déclaré que même si la famille dispose des produits de base dont elle a besoin au refuge, ce n’est pas chez elle.

« Nous avons été déplacés et chacun d’entre nous lutte », a-t-elle déclaré.

« La pire chose qui me soit jamais arrivée dans la vie, c’est ce qui se passe maintenant. Le monde est en ruines. Tout est détruit et personne ne peut nous aider… Nous avons traversé de nombreuses guerres, mais celle-ci est la pire. année. »

9 membres d’une même famille parmi les morts

Une frappe vendredi à l’aube dans la ville frontalière majoritairement sunnite de Chebaa a tué neuf membres d’une même famille, a indiqué l’agence de presse officielle.

La portée de l’opération israélienne reste incertaine, mais les responsables ont déclaré qu’une invasion terrestre visant à éloigner le groupe militant de la frontière était une possibilité. Israël a déplacé des milliers de soldats vers la frontière en préparation.

Les partisans du Hezbollah portent des photos du commandant du Hezbollah Ibrahim Akil lors de son cortège funèbre dans la banlieue sud de Beyrouth dimanche. (Bilal Hussein/Associated Press)

Le président américain Joe Biden a déclaré que les États-Unis n’avaient « aucune connaissance ni participation » aux frappes israéliennes. La Maison Blanche a déclaré que Biden avait ordonné à son équipe de sécurité nationale d’évaluer si des mesures supplémentaires étaient nécessaires pour renforcer la sécurité des intérêts américains au Moyen-Orient.

À l’ONU, Netanyahu s’est engagé à « continuer à dégrader le Hezbollah » jusqu’à ce qu’Israël atteigne ses objectifs. Ses commentaires ont douché les espoirs d’un appel soutenu par les États-Unis à une trêve de 21 jours entre Israël et le Hezbollah afin de laisser le temps à une solution diplomatique.

Le Hezbollah n’a pas répondu à la proposition.

Un fidèle iranien tient une affiche du chef du Hezbollah Sayyed Hassan Nasrallah, lisant en arabe : « À votre service Nasrallah », lors d’un rassemblement après les prières du vendredi à Téhéran vendredi. (Vahid Salemi/Associated Press)

Le Hezbollah, soutenu par l’Iran, la force armée la plus puissante du Liban, a commencé à tirer des roquettes sur Israël presque immédiatement après l’attaque du Hamas le 7 octobre, affirmant qu’il s’agissait d’une démonstration de soutien aux Palestiniens. Depuis lors, l’armée israélienne et l’armée israélienne ont échangé des tirs presque quotidiennement, forçant des dizaines de milliers de personnes à fuir leurs maisons des deux côtés de la frontière.

Un responsable de la sécurité israélienne a déclaré qu’il s’attend à ce que la campagne contre le Hezbollah ne dure pas aussi longtemps que la guerre actuelle à Gaza, car les objectifs de l’armée sont beaucoup plus restreints.

À Gaza, Israël vise à démanteler le régime militaire et politique du Hamas, mais l’objectif au Liban est d’éloigner le Hezbollah de la frontière – « ce n’est pas une barre haute comme Gaza » en termes d’objectifs opérationnels, a déclaré le responsable, qui s’est exprimé à certaines conditions. d’anonymat en raison des directives militaires en matière de briefing.

L’armée israélienne a déclaré avoir mené vendredi des dizaines de frappes dans le sud, ciblant les lance-roquettes et les infrastructures du Hezbollah. Le Hezbollah a tiré une volée de roquettes vers la ville de Tibériade, au nord d’Israël.

Dans la ville de Tyr, au sud du Liban, des agents de la protection civile ont retiré les corps de deux femmes – Hiba Ataya, 35 ans, et sa mère Sabah Olyan – des décombres d’un immeuble détruit par une grève.

« C’est Sabah, ce sont ses vêtements, mon amour », a crié un homme alors que son corps émergeait.

Israël affirme que ses frappes accélérées cette semaine ont déjà infligé de lourds dégâts aux capacités militaires du Hezbollah et à ses combattants. Mais le groupe disposait d’un important arsenal de roquettes et de missiles et ses capacités restantes restent inconnues.

Les responsables du Hezbollah et leurs partisans restent provocants. Peu de temps avant les explosions de vendredi soir, des milliers de personnes se sont massées dans une autre partie de la banlieue de Beyrouth pour les funérailles de trois membres du Hezbollah tués lors de frappes précédentes, dont le chef de l’unité de drones du groupe, Mohammed Surour.