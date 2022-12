Des explosions frappent deux bases en Russie alors que Moscou tire un nouveau barrage de missiles

Les frappes aériennes de la Russie se sont poursuivies lundi avec un nouveau barrage tiré sur des cibles à travers l’Ukraine quelques heures seulement après les informations faisant état d’explosions en Russie, qui se sont produites à la base de bombardiers stratégiques Engels-2 à Saratov, sur la Volga, et à la base aérienne militaire de Dyagilevo à Région de Riazan.

RIGA, Lettonie – Des explosions ont secoué lundi deux installations militaires au plus profond de la Russie, dont un aérodrome qui a servi de base à des bombardiers qui auraient été utilisés dans les frappes aériennes incessantes de Moscou sur les infrastructures civiles critiques de l’Ukraine.

Le ministère russe de la Défense a accusé l’armée ukrainienne d’avoir orchestré les explosions, qui ont tué au moins trois soldats russes et en ont blessé quatre autres. Kyiv n’a pas revendiqué la responsabilité, mais les attaques, si elles étaient confirmées, marqueraient les frappes les plus profondes jamais menées par l’Ukraine à l’intérieur de la Russie.

Dans un communiqué publié lundi soir, le ministère a reconnu les attaques et a déclaré que ses forces avaient intercepté des drones ukrainiens volant à basse altitude.

Les deux bases sont éloignées de la frontière ukrainienne et les drones auraient dû parcourir jusqu’à 400 milles sans être détectés pour les atteindre, signalant un manquement potentiellement grave à la sécurité de la Russie.

Deux militaires ont été blessés et deux avions ont été endommagés, selon la chaîne Baza Telegram, proche des services de sécurité russes et du ministère de l’Intérieur.

Scholz téléphone à Poutine après l’ouverture diplomatique de Biden et Macron

Astra, une chaîne d’information Telegram, a rapporté que les deux avions endommagés étaient des bombardiers nucléaires stratégiques Tupolev Tu-95. Les Tu-95 peuvent transporter le type de missiles de croisière utilisés pour attaquer les infrastructures ukrainiennes, mais jouent normalement un rôle important dans les forces stratégiques et les capacités de dissuasion nucléaire de la Russie.

La deuxième explosion s’est produite à la base aérienne militaire de Dyagilevo dans la région de Riazan, à environ 210 km au sud-est de Moscou. Trois personnes ont été tuées, selon les médias russes. Des bombardiers à longue portée à capacité nucléaire Tu-95 et Tu-22M sont stationnés à la base de Dyagilevo.

La semaine dernière, Der Spiegel, le site d’information allemand, a rapporté que l’aérodrome d’Engels-2 était en pleine activité, probablement en préparation d’une autre attaque de missiles contre l’Ukraine, avec des images satellites montrant des rangées de ce qui semblait être des Tu-95 et des T-160. des bombardiers stratégiques à longue portée stationnés sur la base.

Si l’Ukraine réussissait effectivement à atteindre deux aérodromes russes si éloignés de ses propres frontières à l’aide de véhicules aériens sans pilote (UAV), l’attaque marquerait l’une des opérations les plus audacieuses de Kyiv à ce jour.

“Il a donc parcouru librement près de 650 km sur le territoire de la Fédération de Russie”, a écrit Kots. « La technologie furtive était-elle maîtrisée en URSS bien avant qu’elle ne devienne une tendance ? Vous savez, il y a moins de 650 km entre Moscou et la frontière ukrainienne.

Après Kherson, l’armée ukrainienne réfléchit à une nouvelle poussée vers le sud et l’est

De nombreux missiles russes ont été détruits par les défenses aériennes ukrainiennes, mais au moins certains d’entre eux semblaient toucher des cibles d’infrastructure et de nouveaux rapports faisaient état de pannes de courant, y compris dans la Moldavie voisine.

À Kyiv, les autorités ont exhorté les habitants, dont beaucoup ont exprimé leur frustration et leur épuisement face aux attaques répétées, à se réfugier dans des abris. Des milliers de personnes dans la capitale se sont rapidement dirigées vers le métro, y compris dans la station de métro.

Des rumeurs circulent depuis deux semaines selon lesquelles la Russie prépare une attaque à plus grande échelle contre les infrastructures ukrainiennes, a déclaré Georgiy Yasinskiy, membre du conseil municipal de Kyiv, lors d’un entretien téléphonique.

“Les gens sont intelligents – nous n’ignorons pas celui-ci”, a déclaré Yasinskiy. “Tout le monde s’attendait à cette attaque, mais les gens considèrent celle-ci comme plus grave.”

Lors d’un appel téléphonique la semaine dernière, le président russe Vladimir Poutine a déclaré au chancelier allemand Olaf Scholz que les frappes contre les infrastructures ukrainiennes étaient “forcées et inévitables” en raison des attaques de l’Ukraine contre des cibles russes, y compris le pont de Crimée, et du soutien militaire occidental à l’Ukraine.

Mais la campagne de missiles de la Russie, qui a commencé début octobre, semblait refléter la propre reconnaissance par Poutine des échecs de son armée et qu’il ne réussirait pas à conquérir et à s’emparer de toute l’Ukraine comme il l’avait espéré.

N’ayant pas atteint ses objectifs sur le champ de bataille, le Kremlin semble désormais déterminé à laisser des millions d’Ukrainiens sans électricité, chauffage et eau pendant les mois d’hiver glacials, ce qui laisse entrevoir la perspective d’une catastrophe humanitaire. Les attaques, cependant, n’ont fait que renforcer la détermination des Ukrainiens à repousser les envahisseurs russes.

“Une telle frappe sans contrepartie et effrontée sur la base de l’une des parties du [nuclear] triade démontre publiquement leur vulnérabilité aux simples moyens de destruction conventionnels et montre que le travail de sécurité au combat a en fait été réduit à zéro », a déclaré Voenniy Osvedomitel, un commentateur populaire, sur Telegram.

Certains commentateurs ont appelé à des frappes encore plus brutales contre les infrastructures civiles ukrainiennes.

“Une frappe militaire humanitaire massive contre l’Ukraine a commencé… son objectif est d’arrêter les attaques terroristes que le régime de Kyiv mène sur le territoire russe”, a écrit Sergei Markov, un politicien et expert fréquent dans les émissions de télévision d’État russes, dans son blog Telegram. « On peut même dire qu’il y a une centaine de missiles russes dans le ciel qui y volent à des fins humanitaires. C’est comme ça qu’il faut les appeler. Frappes humanitaires, missiles du bien.

A Kyiv, Diana Ivanchenko, 19 ans, et Sasha Zhelikhovski, 27 ans, graphistes, se sont blottis sous terre après avoir quitté le 28e étage de leur immeuble de bureaux du centre-ville. Ils ont dit qu’ils en avaient assez de devoir arrêter de travailler à cause des grèves, et Zhelikhovski a dit qu’ils pourraient ne pas être payés pour une journée entière compte tenu des perturbations.