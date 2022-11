Des explosions aux arrêts de bus de Jérusalem font un adolescent mort et au moins 14 blessés

Des explosions ont secoué deux arrêts de bus à Jérusalem alors que les Israéliens se déplaçaient aux heures de pointe mercredi matin, tuant un adolescent et blessant au moins 14 personnes.

Un garçon de 16 ans tué dans l’une des explosions a été identifié comme étant Aryeh Shechopek, un citoyen canadien.

“Le cœur brisé de confirmer qu’un jeune Canadien a perdu la vie dans l’attentat terroriste répréhensible de ce matin à Jérusalem”, a tweeté l’ambassadrice du Canada en Israël, Lisa Stadelbauer. “Nos sincères condoléances à sa famille et à ses amis, ainsi qu’aux autres blessés dans cet attentat. Le Canada continue de condamner toutes les formes de terreur.”

La première explosion s’est produite juste après 7 heures du matin, heure locale, dans une gare routière très fréquentée. La police israélienne soupçonne qu’un sac contenant des explosifs a explosé à distance. Une autre explosion a frappé un deuxième arrêt de bus quelques minutes plus tard, faisant deux blessés.

“L’ambassade des États-Unis condamne dans les termes les plus fermes les attaques terroristes d’aujourd’hui contre des lieux publics à Jérusalem et présente ses sincères condoléances aux victimes et à leurs proches”, a tweeté l’ambassade des États-Unis à Jérusalem. “Nous surveillons de près la situation. Le terrorisme est une impasse qui n’apporte absolument rien.”

L’ambassadeur des États-Unis en Israël, Tom Nides, a qualifié les explosions de “lâches attaques terroristes” dans un communiqué publié sur Twitter.

“Mon cœur se brise pour les familles de ceux qui ont été blessés”, a-t-il ajouté.

La police poursuit son enquête et recherchait d’autres engins explosifs à Jérusalem tout en augmentant le niveau de vigilance de la ville.

Le Premier ministre israélien Yair Lapid a mené une évaluation de la sécurité avec le ministre de la Défense Benny Gantz et d’autres responsables. Le Premier ministre entrant Benjamin Netanyahu a rendu visite à des blessés dans un hôpital local.

Yonat Frilling et Karen Liel de Fox News ont contribué à ce rapport.