Des explorateurs trouvent un destroyer de la marine de la Seconde Guerre mondiale, l’épave la plus profonde découverte

Espace réservé pendant le chargement des actions d’article

MANILLE, Philippines – Un destroyer de la marine américaine qui a engagé une flotte japonaise supérieure dans la plus grande bataille navale de la Seconde Guerre mondiale aux Philippines est devenu l’épave la plus profonde à découvrir, selon des explorateurs. L’USS Samuel B. Roberts, populairement connu sous le nom de « Sammy B », a été identifié mercredi brisé en deux morceaux sur une pente à une profondeur de 6 985 mètres (22 916 pieds).

Cela le place à 426 mètres (1 400 pieds) plus profond que l’USS Johnson, l’épave la plus profonde découverte l’année dernière dans la mer des Philippines également par l’explorateur américain Victor Vescovo, fondateur de Caladan Oceanic Expeditions, basé à Dallas. Il a annoncé la dernière découverte avec EYOS Expeditions, basée au Royaume-Uni.

“Ce fut un honneur extraordinaire de localiser ce navire incroyablement célèbre et, ce faisant, d’avoir la chance de raconter son histoire d’héroïsme et de devoir à ceux qui ne connaissent peut-être pas le navire et le sacrifice de son équipage”, a déclaré Vescovo, un ancien commandant de la marine, dit dans un communiqué.

Le Sammy B. a participé à la bataille de Samar, la phase finale de la bataille du golfe de Leyte en octobre 1944, au cours de laquelle la marine impériale japonaise a subi sa plus grande perte de navires et n’a pas réussi à déloger les forces américaines de Leyte, qu’elles ont envahi. plus tôt dans le cadre de la libération des Philippines.

Selon certaines archives, le destroyer a désactivé un croiseur lourd japonais avec une torpille et en a considérablement endommagé un autre. Après avoir dépensé pratiquement toutes ses munitions, il est gravement touché par le cuirassé de tête Yamato et coule. Sur un équipage de 224 hommes, 89 sont morts et 120 ont été sauvés, dont le capitaine, le lieutenant Cmdr. Robert W. Copeland.

Selon Samuel J. Cox, un amiral à la retraite et historien de la marine, Copeland a déclaré qu’il n’y avait «pas d’honneur plus élevé» que d’avoir dirigé les hommes qui ont fait preuve d’un courage aussi incroyable en se battant contre des obstacles écrasants, dont la survie ne pouvait être espérée.

“Ce site est une tombe de guerre sacrée et sert à rappeler à tous les Américains le coût élevé supporté par les générations précédentes pour la liberté que nous tenons pour acquise aujourd’hui”, a déclaré Cox dans un communiqué.