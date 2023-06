Des explorateurs découvrent une ancienne cité maya « monumentale » dans la jungle du sud du Mexique | Nouvelles du monde

Une ancienne cité maya dont on pense qu’elle remonte à l’an 1000 a été découverte dans le sud du Mexique.

Le site, situé dans la réserve écologique de Balamkú dans l’État de Campeche, à environ 1 100 km de Mexico, a été nommé Ocomtún, qui se traduit par « colonne de pierre » en maya yucatèque.

La ville se serait vantée d’énormes structures en forme de pyramide, dont une mesurant 25 m (82 pieds), ainsi que de trois places avec des « bâtiments imposants », des colonnes de pierre et d’autres structures cylindriques.

Plusieurs autels et un terrain de balle censés avoir un but religieux important ont également été trouvés dans la colonie, qui remonte entre 250 et 1000 après JC.

Une équipe de chercheurs, dirigée par l’archéologue Ivan Ṡprajc, a fait la découverte « monumentale », annoncée mardi par l’Institut national mexicain d’anthropologie et d’histoire (INAH).

Twitter

Ce contenu est fourni par Twitter, qui peuvent utiliser des cookies et d’autres technologies. Pour vous montrer ce contenu, nous avons besoin de votre permission pour utiliser des cookies. Vous pouvez utiliser les boutons ci-dessous pour modifier vos préférences afin d’activer Twitter cookies ou pour autoriser ces cookies une seule fois. Vous pouvez modifier vos paramètres à tout moment via les options de confidentialité.



Malheureusement, nous n’avons pas été en mesure de vérifier si vous avez consenti à Twitter biscuits. Pour voir ce contenu, vous pouvez utiliser le bouton ci-dessous pour autoriser Twitter cookies pour cette session uniquement.

Activer les cookies Autoriser les cookies une fois

Ils ont parcouru 60 km de routes couvertes d’une épaisse végétation pour découvrir le site antique.

M. Ṡprajc a déclaré: « La plus grande surprise s’est avérée être le site situé sur une » péninsule « de hauteur, entourée de vastes zones humides.

Image:

Les chercheurs ont parcouru 60 km de jungle pour trouver l’ancienne colonie





Image:

Partie d’une pierre d’un autel trouvée sur le site, nommée Ocomtún





Image:

Partie d’une pierre gravée trouvée par des archéologues





« Son noyau monumental s’étend sur plus de 50 hectares et comporte divers grands bâtiments, dont plusieurs structures pyramidales de plus de 15 mètres de haut.

« Le site a servi de centre important au niveau régional, probablement pendant la période classique (250-1000 après JC).

« Les types de céramiques les plus courants que nous avons collectés en surface et dans certains sondages sont du Classique tardif (600-800 après JC) ; cependant, l’analyse d’échantillons de ce matériau nous offrira des données plus fiables sur les séquences d’occupation, » il ajouta.

L’équipe de recherche pense que certaines structures sont des « marchés ou des espaces destinés aux rituels communautaires », mais « seules des recherches futures éclaireront les fonctions de ces groupes, qui représentent une particularité régionale », a ajouté M. Ṡprajc.

Image:

Une colonne de pierre sur le site, dont on pense qu’elle date de 250 à 1000 après JC.





Image:

Une colonne de pierre trouvée à l’intérieur de la réserve écologique de Balamku dans l’État de Campeche, au Mexique





En savoir plus:

La plus grande fouille du mur d’Hadrien espère révéler des secrets sur l’empire romain

Des archéologues égyptiens découvrent une statue et un sanctuaire de Spinx-lke

Des vestiges d’un mur datant de 700 ans découverts sous Westminster

Le site a probablement décliné vers 800 à 1000 après JC sur la base de l’analyse des matériaux extraits des bâtiments, a déclaré M. Ṡprajc.

C’était probablement le reflet de « changements idéologiques et démographiques » qui ont conduit à l’effondrement des sociétés mayas dans cette région au 10ème siècle.

Les Mayas, connus pour leurs calendriers mathématiques avancés, ont peuplé le sud-est du Mexique et certaines parties de l’Amérique centrale avant que l’effondrement politique n’entraîne leur déclin généralisé.

Le dernier bastion est tombé à la fin du XVIIe siècle après l’arrivée des conquistadors de l’Inquisition espagnole.

Cliquez pour vous abonner au Sky News Daily où que vous obteniez vos podcasts