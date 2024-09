Des experts vont examiner 7 cas de meurtre traités par un médecin légiste du Minnesota accusé de faux témoignage

ST. PAUL, Minnesota — Un médecin légiste du Minnesota qui, selon les procureurs, a pour habitude de fournir des rapports faux ou trompeurs, pourrait avoir mal géré au moins sept affaires de meurtre dans lesquelles son témoignage a contribué à envoyer des personnes en prison, ont annoncé mercredi les avocats.

L’annonce fait suite à un examen approfondi des dossiers, certains remontant à des décennies, traités par le Dr Michael McGee, un ancien médecin légiste du comté de Ramsey qui, selon les procureurs, a pratiqué des autopsies sur des cas de 1985 à 2019. Le travail de McGee a été qualifié de « peu fiable, trompeur et inexact » par un juge fédéral, déclenchant une vaste enquête sur une potentielle « chaîne d’injustices », ont déclaré les procureurs.

Désormais, une équipe conjointe d’avocats et d’experts médicaux déterminera si les condamnations et les longues peines fondées sur le travail de McGee doivent être annulées ou réduites. Leur plongée en profondeur dans l’histoire de McGee a commencé à l’automne 2021 après une Un juge fédéral a annulé la peine de mort d’un homme qui a été reconnu coupable de l’enlèvement et du meurtre très médiatisés d’un étudiant d’université du Dakota du Nord.

« Chaque fois qu’un juge prend cette décision, cela remet vraiment en question… tout ce à quoi le médecin légiste a participé », a déclaré le procureur du comté de Ramsey, John Choi. « La légitimité et l’intégrité de toutes nos condamnations sont importantes pour la confiance que les gens accordent à ce qui se passe dans la salle d’audience. »

Les appels téléphoniques et les messages adressés à McGee et à plusieurs proches n’ont pas reçu de réponse immédiate mercredi.

Au bureau du procureur du comté de Ramsey à St. Paul, une équipe d’avocats dirigée par Choi a déclaré que le travail de McGee avait pu aboutir à des condamnations injustifiées ou à des accusations exagérées. Choi a prévenu que les avocats n’avaient pas tiré de conclusions définitives sur les sept cas, qu’il n’a pas identifiés par respect pour les familles des victimes. Mais il a déclaré que les cas concernaient des personnes emprisonnées pour meurtre.

Kristine Hamann, directrice exécutive du Prosecutors’ Center for Excellence, un groupe de conseil juridique qui a contribué à mener l’enquête, a déclaré que ces cas étaient parmi les plus graves du comté, où se trouve la capitale du Minnesota. Les condamnations obtenues dans ces affaires reposaient sur des rapports sur les causes de décès qui pourraient avoir été erronés ou mal formulés par McGee, a déclaré Hamann.

L’équipe juridique embauchera trois médecins légistes indépendants pour réévaluer le travail de McGee dans les sept cas et déterminer s’il pourrait y avoir des motifs suffisants pour recommander que les condamnations soient annulées ou les peines réduites.

Les avocats ont réduit la liste de 215 affaires liées à McGee, dont le témoignage a été remis en question à plusieurs reprises ces dernières années. Ils ont commencé à examiner le passé de McGee après que le juge de district Ralph Erickson a trouvé des failles dans le témoignage de McGee lors du procès pour meurtre d’Alfonso Rodriguez Jr., un homme condamné pour le meurtre en 2003 de Dru Sjodin, une étudiante d’université du Dakota du Nord.

Sjodin, une femme du Minnesota, était une étudiante de 22 ans de l’Université du Dakota du Nord lorsqu’elle a été enlevée sur le parking d’un centre commercial de Grand Forks, dans le Dakota du Nord, en novembre 2003. Rodriguez, un délinquant sexuel, a été arrêté le mois suivant.

Selon le juge Erickson, les éléments de preuve ont montré que McGee, l’ancien médecin légiste du comté de Ramsey, avait émis des « suppositions » à la barre des témoins et que ses opinions n’étaient pas scientifiquement étayées par la littérature ou par tout autre expert ayant témoigné au procès. Le juge Erickson a fait spécifiquement référence à l’interprétation de McGee des preuves d’agression sexuelle. Le juge a déclaré que McGee avait émis des opinions au cours du procès qui ne figuraient pas dans ses rapports d’autopsie.

La mort de Sjodin a entraîné un changement radical dans la manière dont le Minnesota gère les délinquants sexuels, avec une augmentation drastique du nombre de ceux qui sont internés indéfiniment en traitement même après avoir purgé leur peine de prison. De plus, le registre public national des délinquants sexuels, destiné à fournir au public des informations sur le lieu où se trouvent les délinquants sexuels enregistrés, a été rebaptisé en l’honneur de Sjodin.

Rodriguez était plus tard condamné à nouveau à la prison à vie.

L’affaire Thomas Rhodes est également au centre de l’enquête sur l’histoire de McGee. Sortie en 2023Rhodes a passé près de 25 ans devant les autorités en lien avec la mort de sa femme a annulé sa condamnation pour meurtre et lui a permis de plaider coupable d’homicide involontaire.

Rhodes a été reconnu coupable en 1998 de meurtre au premier et au deuxième degré pour la mort de sa femme de 36 ans, Jane Rhodes, qui est tombée par-dessus bord et s’est noyée lors d’une promenade nocturne en bateau avec son mari sur le lac Green à Spicer, Minnesota, en 1996.

La condamnation pour meurtre repose sur le témoignage de McGee, qui a déclaré que Rhodes avait attrapé sa femme par le cou, l’avait jetée par-dessus bord et l’avait écrasée à plusieurs reprises. L’unité de révision des condamnations du bureau du procureur général du Minnesota a examiné le dossier. Un médecin légiste a par la suite conclu que la mort de Jane Rhodes n’était pas incompatible avec une chute accidentelle.

Les près de 25 ans que Rhodes a passés en prison représentent plus du double de la peine maximale autorisée pour la condamnation pour homicide involontaire qu’il a ensuite plaidée coupable de meurtre.

Jim Mayer, directeur juridique du Great North Innocence Project, une organisation à but non lucratif qui œuvre pour la libération des personnes condamnées à tort, a déclaré que les dommages causés par le témoignage de McGee pourraient être considérables.

« On dit que là où il y a de la fumée, il y a du feu. Dans ce cas, nous avons dépassé la phase de fumée. Nous avons vu l’incendie », a déclaré Mayer. « La question est de savoir jusqu’où l’incendie s’est propagé. »