Des experts ukrainiens se tournent vers Israël pour suivre une formation sur les traumatismes mentaux

JÉRUSALEM (AP) – La thérapeute ukrainienne Svitlana Kutsenko pensait qu’elle faisait des progrès avec ses patients – des vétérans de l’armée qui se remettent d’un traumatisme mental subi lors des combats avec la Russie en 2014. Puis, la guerre a de nouveau éclaté.

Maintenant, cinq mois après que la Russie a envahi l’Ukraine, Kutsenko dit que la situation semble plus sombre que jamais. Beaucoup de ses patients sont retournés au front, tandis que des citoyens ordinaires marqués par les horreurs de la vie en temps de guerre cherchent maintenant à se faire soigner.

“Parfois, c’est supportable, parfois non”, a déclaré Kutsenko, qui vit à Kyiv, à l’Associate Press. “Certaines personnes souffrent d’une énorme peur – peur de la mort, peur de la mort de leurs proches et certaines sont assez en colère contre ce qui se passe et veulent en quelque sorte maîtriser cette colère.”

Kutsenko faisait partie des 20 professionnels ukrainiens de la santé mentale qui ont passé les deux dernières semaines en Israël à recevoir une formation sur la façon de traiter les cas de traumatisme.

Israël, qui a traversé de nombreuses guerres avec ses voisins arabes et compte une importante population de survivants de l’Holocauste, possède une expérience approfondie dans le traitement des traumatismes psychologiques ou mentaux.

Mais en Ukraine, la sensibilisation à la reconnaissance et au traitement des traumatismes mentaux reste relativement faible. Et malgré un conflit avec la Russie qui dure depuis 2014, le pays n’est pas équipé pour faire face au nombre massif de personnes touchées par l’invasion russe.

Kutsenko a déclaré qu’il y a une grande différence entre traiter les patients qui ont du mal à accepter les événements du passé et aider les personnes sous le feu à faire face au chagrin et à la peur en temps réel.

“En ce moment, en Ukraine, ce n’est pas seulement, vous savez, des tirs et des gens” tués par des missiles et des bombes, dit Kutsenko, ajoutant que la torture, le viol et d’autres actes terribles se produisent également.

L’instructeur du cours, Danny Brom, dit que le traitement des traumatismes mentaux en Israël lui a appris comment fournir une thérapie aux victimes qui sont à la fois post-traumatiques et toujours en danger immédiat. Ces leçons, dit-il, l’ont aidé à se rapprocher des professionnels de la santé mentale des zones de conflit à travers le monde et en particulier de l’Ukraine.

« Ils comprennent que nous, Israéliens, savons de quoi nous parlons. Cela… nous est arrivé dans les différentes guerres, il y a donc un lien très spécial entre eux et nous. Ils sentent vraiment que nous comprenons de quoi nous parlons », a déclaré Brom, un psychologue clinicien qui est directeur de Metiv, une organisation à but non lucratif israélienne qui forme des professionnels de la santé mentale pour traiter les victimes de traumatismes.

Le groupe comprenait 20 psychologues de toute l’Ukraine, dont certains ont été déplacés tout au long de la guerre. Le cours comprenait une formation aux techniques de thérapie cognitivo-comportementale, ou TCC, qui sont couramment utilisées pour traiter la dépression et l’anxiété.

Larysa Zasiekina est une psychologue de l’ouest de l’Ukraine, où les déplacés internes ont afflué pour se réfugier des combats.

Avant la guerre, elle soignait des adultes, mais maintenant elle voit des mères et des enfants qui ont dû soudainement tout abandonner alors que leurs maris et leurs pères partaient au combat.

Zasiekina dit que le cours lui a donné de nouvelles méthodes pour faire face à cette nouvelle réalité, surtout lorsqu’il s’agit de travailler avec les jeunes.

“Nous avons utilisé beaucoup d’exercices imaginaires et je pense que ces exercices sont très bons pour les enfants car ils ont en fait beaucoup d’imagination”, explique Zasiekina. “Ils veulent jouer”

Tout au long du cours, les participants n’ont jamais été loin de devoir faire face à d’horribles nouvelles de chez eux.

Pendant son séjour à Jérusalem, Kutseno a appris que le bâtiment en face de sa maison familiale à Vinnytsia, où ses parents vivent toujours, avait été bombardé. Ses parents n’ont pas été blessés dans le barrage, qui a tué 23 personnes ce jour-là, mais c’était un rappel terrifiant.

“Même en étant ici, en me sentant en sécurité, la guerre est toujours (en) arrière-plan de tout ce que je fais ici”, déclare Kutseno.

“Ce n’est pas comme si je reviendrais à quelque chose qui aura changé”, a-t-elle ajouté. “Ce que j’y trouverai, c’est la guerre.”

