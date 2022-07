Des experts ukrainiens se tournent vers Israël pour suivre une formation sur les traumatismes mentaux

Maintenant, cinq mois après que la Russie a envahi l’Ukraine, Kutsenko dit que la situation semble plus sombre que jamais. Beaucoup de ses patients sont retournés au front, tandis que des citoyens ordinaires marqués par les horreurs de la vie en temps de guerre cherchent maintenant à se faire soigner.

“Parfois, c’est supportable, parfois non”, a déclaré Kutsenko, qui vit à Kyiv, à l’Associate Press. “Certaines personnes souffrent d’une énorme peur – peur de la mort, peur de la mort de leurs proches et certaines sont assez en colère contre ce qui se passe et veulent en quelque sorte maîtriser cette colère.”

Israël, qui a traversé de nombreuses guerres avec ses voisins arabes et compte une importante population de survivants de l’Holocauste, possède une expérience approfondie dans le traitement des traumatismes psychologiques ou mentaux.

Mais en Ukraine, la sensibilisation à la reconnaissance et au traitement des traumatismes mentaux reste relativement faible. Et malgré un conflit avec la Russie qui dure depuis 2014, le pays n’est pas équipé pour faire face au nombre massif de personnes touchées par l’invasion russe.

Kutsenko a déclaré qu’il y a une grande différence entre traiter les patients qui ont du mal à accepter les événements du passé et aider les personnes sous le feu à faire face au chagrin et à la peur en temps réel.

“En ce moment, en Ukraine, ce n’est pas seulement, vous savez, des tirs et des gens” tués par des missiles et des bombes, dit Kutsenko, ajoutant que la torture, le viol et d’autres actes terribles se produisent également.