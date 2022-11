Des experts ukrainiens fouillent le site de l’explosion en Pologne dans le cadre d’une enquête sur le rôle de Kyiv dans l’incident

Des experts ukrainiens ont commencé à travailler sur le site polonais touché par un missile.

La Pologne et d’autres pays ont déclaré que c’était un missile ukrainien de défense aérienne qui s’était égaré.

Le village polonais de Przewodow se trouve près de la frontière avec l’Ukraine, qui est envahie par la Russie depuis février.

Kyiv a déclaré vendredi que des experts ukrainiens avaient commencé à travailler sur le site où un missile avait tué deux personnes dans le sud-est de la Pologne, alors que les pays discutaient du rôle que l’Ukraine pourrait jouer dans une enquête sur l’incident.

La Pologne et d’autres États occidentaux ont déclaré que le missile qui a atterri à Przewodow, un village près de la frontière avec l’Ukraine, était un missile de défense aérienne ukrainien qui s’est égaré à la poursuite d’un missile russe.

Kyiv a nié cela, affirmant qu’il avait des preuves d’une “trace russe” dans l’explosion, et a exigé l’accès au site et un rôle dans l’enquête sur la cause de l’explosion.

Le ministre ukrainien des Affaires étrangères, Dmytro Kuleba, a écrit sur Twitter que des experts ukrainiens travaillaient déjà sur le site, mais n’a pas mentionné la demande de Kyiv de participer à l’enquête.

“Je suis reconnaissant à la partie polonaise d’avoir accordé (aux experts) l’accès. Nous poursuivrons notre coopération de manière ouverte et constructive, comme le font nos amis les plus proches”, a-t-il déclaré.

Varsovie avait déclaré que les responsables ukrainiens seraient en mesure de voir le site de l’explosion. Mais il a également déclaré que la participation à l’enquête et l’accès à la documentation nécessitaient l’accord des pays menant l’enquête, la Pologne et les États-Unis, et devaient être conformes au droit et aux traités internationaux.

“Hier, nous avons eu des contacts très intensifs avec la partie ukrainienne”, a déclaré le vice-ministre polonais de la Justice, Sebastian Kaleta, au site d’information wp.pl.

“Les procureurs des unités compétentes du bureau du procureur national ou du bureau du procureur régional sont en contact avec des représentants du bureau du procureur général d’Ukraine. Il y a eu des entretiens de haut niveau.”

Il n’a donné aucun détail sur l’issue des discussions.

Varsovie, Kyiv et leurs alliés occidentaux ont déclaré que la responsabilité ultime de l’explosion incombe à la Russie, qui a envahi l’Ukraine en février et a pilonné les installations énergétiques ukrainiennes avec des missiles.

Les funérailles des deux ouvriers agricoles tués dans l’explosion auront lieu samedi et dimanche, ont annoncé les autorités locales.