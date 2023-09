Des experts tirent la sonnette d’alarme sur les températures dangereusement élevées dans les appartements de Toronto

La fenêtre est grande ouverte et un grand ventilateur tourne à plein régime dans le salon de Bernadette Mamo, mais il n’y a pas de répit, même à 19h30.

« Même essayer de nettoyer la maison est très épuisant », a déclaré Mamo, qui a parlé à CBC Toronto depuis son appartement de Scarborough la semaine dernière, lors de la dernière vague de chaleur à Toronto. « Vous transpirez comme un fou, abondamment, et c’est épuisant, très éprouvant. »

Mamo vit avec sa mère de 86 ans dans le logement locatif du rez-de-chaussée depuis plus de cinq décennies. Il n’y a pas de climatisation dans le bâtiment et, des jours comme celui-ci, il n’y a qu’un certain nombre de façons de s’en sortir.

« Nous buvons des boissons fraîches », a-t-elle déclaré. « Des douches, beaucoup de douches. Et quand nous pouvons nous le permettre, nous allons au centre commercial. »

L’unité de Mamo est l’un des 10 appartements de Toronto où un capteur de chaleur et d’humidité a été installé cet été dans le cadre d’une enquête nationale de CBC News surveillant les températures à l’intérieur des maisons des Canadiens. Dans cinq villes du pays – Toronto, Vancouver, Winnipeg, Montréal et Windsor – CBC News a mesuré les températures dans un total de 49 appartements peu ou pas climatisés. Les données ont été collectées de fin juin à mi-août.

Huit des dix foyers torontois mesurés affichaient des températures de 26 °C ou plus – la température intérieure maximale largement considérée comme sûre – la plupart du temps.

Les experts tirent désormais la sonnette d’alarme sur les impacts sur la santé de températures élevées incessantes comme celles-ci, et les défenseurs réclament des changements tels qu’un règlement sur la température maximale.

Dangereusement chaud

La température la plus chaude mesurée dans la maison de Mamo cet été a eu lieu le 6 juillet, lorsque la température a atteint 28,07 C. Avec l’indice de chaleur, on aurait dit 31,20 C.

Mamo a déclaré qu’elle avait essayé d’installer la climatisation dans l’unité, mais étant donné l’âge du bâtiment, tous les fusibles ont sauté et elle a perdu l’électricité.

Elle s’inquiète des impacts à long terme de la chaleur sur la santé de sa mère.

« Je m’inquiète qu’elle ait un coup de chaleur, même si elle n’est pas dehors, parce que c’est le cas. [exacerbate] tout : votre santé, votre respiration, essayer de vous concentrer », a-t-elle déclaré.

Mamo est loin d’être seul : des capteurs thermiques indiquent que la température la plus chaude à l’intérieur de l’appartement de Khalil Aldroubi à Scarborough était de 29,79 °C le 16 août. Plus de la moitié des relevés de son appartement étaient supérieurs à 26 °C.

« Nous avons du mal dès que nous mettons le pied dans l’immeuble », a déclaré Aldroubi, qui vit dans un appartement de trois chambres au 21e étage avec sa femme et ses cinq enfants.

Une photo extérieure de l’immeuble de Bernadette Mamo à Scarborough. Mamo dit qu’elle a essayé d’installer la climatisation dans son logement, mais le fusible a grillé et elle a perdu le courant. (Farrah Merali/CBC News)

Il a tenté, sans succès, d’installer une climatisation. La première unité de climatisation qu’il a essayée a endommagé les sols de l’appartement – ​​ce que la direction de l’immeuble a déclaré qu’il serait responsable de réparer à ses propres frais. La seconde était une fenêtre, mais il dit que le bâtiment ne lui permettait pas d’installer le support nécessaire pour la maintenir en place.

Au lieu de cela, a expliqué Aldroubi, certains membres de sa famille ont tiré deux matelas sur le balcon et y ont dormi les nuits où il faisait trop chaud pour dormir à l’intérieur.

« Nous utilisons le balcon comme une autre chambre », a-t-il déclaré.

Les températures dans les maisons surveillées par CBC News à travers le pays ont culminé en moyenne à 19 heures – et sont souvent restées élevées pendant des heures dans la nuit.

« Sans ce répit nocturne, c’est d’autant plus dur pour le corps », a déclaré le Dr Aaron Orkin, médecin de santé publique et urgentologue et chercheur à l’Université de Toronto.

« Nous constatons une augmentation importante des événements néfastes comme les coups de chaleur, mais aussi des crises cardiaques et… une augmentation du taux de mortalité. »

Les risques sont encore plus élevés pour les personnes âgées, les jeunes enfants, les personnes souffrant de problèmes de santé et d’autres groupes vulnérables, a-t-il déclaré.

Orkin affirme que l’accès à la climatisation doit être considéré de la même manière que l’accès à l’air pur, à l’eau potable, aux médicaments et aux soins de santé, et que les décideurs politiques peuvent faire beaucoup pour y parvenir.

« Nous avons besoin de volonté politique et sociale pour garantir la sécurité des gens chez eux », a-t-il déclaré.

Le Dr Aaron Orkin, médecin de santé publique et urgentologue et chercheur à l’Université de Toronto, examine les données compilées par CBC News. (Nouvelles de CBC)

Règlement sur la température maximale

Toronto a un règlement de chauffage qui oblige tous les propriétaires à fournir du chauffage à une température minimale de l’air de 21 °C du 15 septembre au 1er juin. Mais il n’existe aucun règlement sur la température maximale qui oblige les propriétaires à fournir la climatisation.

Là où la climatisation est disponible, le Règlement sur les normes de propriété oblige les propriétaires à le maintenir en marche entre le 2 juin et le 14 septembre et à maintenir une température intérieure ne dépassant pas 26 °C.

En réponse aux questions de CBC Toronto, un porte-parole de la ville de Toronto a fait référence à son stratégie de soulagement de la chaleur, qui comprend des mesures telles que l’éducation des propriétaires sur leurs obligations envers les résidents et l’exploitation de sites de refroidissement publics pendant des heures prolongées. Mais certains estiment que cette stratégie ne va pas assez loin.

Le conseiller Josh Matlow réclame depuis longtemps des changements pour garantir que les locataires ne soient pas obligés de supporter des températures extrêmes dans leur maison. Lors de sa campagne à la mairie de Toronto plus tôt cette année, il a lancé l’idée d’un règlement sur la température maximale.

Josh Matlow est conseiller municipal de Toronto et représente le quartier 12 Toronto—St. Celui de Paul. Cela fait des années qu’il milite en faveur d’un règlement sur la température maximale à Toronto. (Farrah Merali/CBC News)

Matlow a suggéré que la ville et les propriétaires travaillent ensemble pour abaisser les températures, en utilisant tous les moyens qui fonctionneront le mieux pour un bâtiment donné – comme l’installation d’un système de climatisation central, l’installation de climatiseurs mini-split plus petits dans des unités individuelles, ou même la rénovation de bâtiments pour réduire les coûts. surchauffe.

« Les villes devraient travailler avec les propriétaires, et les propriétaires devraient travailler avec les villes pour résoudre le problème – bâtiment par bâtiment, unité par unité, pour s’assurer que chaque locataire est en sécurité et confortable dans sa propre maison », a-t-il déclaré.

« Il s’agit d’une question de santé et de sécurité, et je sais que notre fonction publique a la capacité de régler ce problème avec nous si elle le souhaite. »

Ces dernières années, il n’y a pas eu de volonté politique pour s’attaquer à ce problème, a déclaré Matlow. Mais il pense que cela pourrait changer. Le personnel de la ville est actuellement examiner les mesures potentielles qui pourrait fixer des températures minimales et maximales pour les logements locatifs et obliger les propriétaires à offrir des options de répit aux locataires qui n’ont pas accès à la climatisation.

Dans une entrevue avec CBC Toronto, la mairesse Olivia Chow a déclaré que même si elle envisageait une température maximale pour les logements de Toronto, elle s’inquiète également de la possibilité de soi-disant « rénovations » si les propriétaires sont obligés d’engager des coûts ou d’effectuer des rénovations dans le cadre d’un nouveau arrêté. Elle dit qu’elle aimerait également l’aide d’autres niveaux de gouvernement, en particulier de la province, qui régit la Loi sur la location résidentielle.

La Ville de Toronto exploite des sites de refroidissement publics pendant des heures prolongées dans le cadre de sa stratégie de soulagement de la chaleur. (Michael Wilson/CBC)

Un porte-parole du ministère du Logement et des Affaires municipales de l’Ontario a déclaré à CBC Toronto que les municipalités ont le pouvoir d’adopter et d’appliquer leurs propres règlements concernant les normes de propriété pour les logements locatifs, y compris la climatisation et les températures maximales.

Il est également passé nouvelle législation pour « clarifier et améliorer » les droits des locataires d’installer la climatisation dans leurs propres logements.

Il pourrait s’écouler des mois, voire des années, avant que de tels changements ne prennent effet. En attendant, Mamo espère que la canicule de la semaine dernière sera la dernière de l’été.

« J’aimerais pouvoir rester confortablement chez moi, mais… nous ne pouvons pas. »