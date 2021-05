Des experts tanzaniens suggèrent une refonte de la politique de refus du COVID-19

La Tanzanie n’a pas demandé de vaccins via COVAX et l’OMS dit qu’elle fait partie d’une douzaine de pays, dont beaucoup en Afrique, qui n’ont pas encore reçu de vaccins. Les derniers en ligne sur le continent à recevoir le vaccin avec la Tanzanie sont le Burkina Faso, le Burundi et l’Érythrée