Des experts russes évaluent la guerre en Ukraine

Lorsque la Russie a envahi l’Ukraine en février, personne dans le cercle restreint du président Vladimir Poutine ne s’attendait à ce que la guerre dure plus de quelques mois.

Alors que le temps redevient froid et que les conditions glaciales et boueuses que les forces d’invasion russes ont connues au début du conflit, Moscou fait face à ce qui risque d’être des mois de combats supplémentaires, des pertes militaires et une défaite potentielle.

Selon les analystes politiques russes, cela sera catastrophique pour Poutine et le Kremlin, qui ont misé sur le capital mondial de la Russie pour gagner la guerre contre l’Ukraine. Ils ont déclaré à CNBC que l’anxiété montait à Moscou quant à la progression de la guerre.

“Depuis septembre, je vois beaucoup de changements [in Russia] et beaucoup de peurs”, a déclaré à CNBC Tatiana Stanovaya, chercheuse non résidente au Carnegie Endowment for International Peace et fondatrice et directrice de la société d’analyse politique R.Politik.

“Pour la première fois depuis le début de la guerre, les gens commencent à envisager le pire scénario, que la Russie puisse perdre, et ils ne voient pas et ne comprennent pas comment la Russie peut sortir de ce conflit sans être détruite. Les gens sont très anxieux, ils pensent que ce qui se passe est une catastrophe”, a-t-elle déclaré lundi.

Poutine a tenté de se distancer d’une série de défaites humiliantes sur le champ de bataille pour la Russie, d’abord avec le retrait de la région de Kyiv dans le nord de l’Ukraine, puis le retrait de Kharkiv dans le nord-est de l’Ukraine et récemment, le retrait d’un morceau de Kherson dans le sud L’Ukraine, une région qui, selon Poutine, était “pour toujours” la Russie six semaines seulement avant la retraite. Inutile de dire que ce dernier retrait a assombri l’ambiance même parmi les plus ardents partisans de Poutine.