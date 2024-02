Des experts révèlent comment gérer votre glycémie et votre poids

Santé





Oh, mon sucre.

Du risque de maladie cardiaque et de diabète à la faible consommation d’énergie et à la prise de poids, votre taux de sucre dans le sang a un impact plus important que la plupart des gens ne le pensent : le maintenir à un équilibre sain est une tâche importante qui est trop souvent négligée.

Et même si des médicaments à la mode comme Ozempic et Wegovy peuvent aider à maîtriser la situation, ce n’est pas si simple : de nombreux utilisateurs ont encore du mal à obtenir des vaccins coûteux et souvent en rupture de stock.

Il y a cependant de bonnes nouvelles, disent les experts.

“Pour la majorité des personnes qui ne peuvent pas obtenir ou ne peuvent pas se permettre ou n’ont pas de couverture pour ces médicaments, vous pouvez reproduire ces effets en modifiant leur mode de vie”, Dr Jamie Kane, chef de la section de médecine de l’obésité, et Directeur du Centre de gestion du poids du Northwell Health System, a déclaré au Post.

Voici quelques étapes simples et fondées sur la science pour vous aider à commencer à gérer votre glycémie – et votre poids – naturellement.

Selon l’étude, une routine isométrique régulière consistant à s’asseoir au mur – en tenant pendant deux minutes, en se reposant pendant deux minutes et en répétant cela quatre fois – a abaissé la pression artérielle systolique de 10 mmHg et la pression diastolique de 5 mmHg.

torwaiphoto – stock.adobe.com

Exercice régulier

Il est conseillé aux adultes américains de bouger leur corps pendant environ 150 minutes d’activité physique modérée et 2 jours de renforcement musculaire par semaine, selon le ministère américain de la Santé et des Services sociaux.

Tout en aidant à gérer le poids, l’exercice peut augmenter la sensibilité à l’insuline, ce qui signifie que vos cellules peuvent utiliser plus efficacement le sucre présent dans votre sang.

Une étude récente a révélé que les exercices isométriques – en particulier la position assise au mur – pourraient constituer le meilleur type d’entraînement pour aider à réduire la tension artérielle. L’analyse a révélé qu’environ huit minutes d’exercice isométrique, trois fois par semaine, peuvent entraîner une réduction saine de la tension artérielle.

Rester hydraté aide à réhydrater le sang, à abaisser le taux de sucre dans le sang et à contrôler son appétit. Getty Images

Restez hydraté

Boire de l’eau régulièrement peut réhydrater le sang, abaisser le taux de sucre dans le sang et réduire le risque de développer un diabète.

Rester hydraté aide également à contrôler votre appétit et à éliminer tout excès de sucre par l’urine.

Tous les glucides augmentent le taux de sucre dans le sang, donc choisir des aliments à faible indice glycémique (IG) peut aider à réguler ces niveaux.

Getty Images/iStockphoto

Régulez votre consommation de glucides

La surveillance de votre apport en glucides est un facteur clé dans la gestion de votre glycémie, en particulier pour les personnes souffrant de résistance à l’insuline.

Tous les glucides augmentent le taux de sucre dans le sang. Au fur et à mesure que votre corps décompose les glucides pendant la digestion, ceux-ci sont transformés en sucre, principalement en glucose, qui passe dans la circulation sanguine, augmentant ainsi votre taux de sucre dans le sang.

Choisir des aliments à faible indice glycémique (IG) peut aider à réguler ces niveaux.

L’indice glycémique mesure la rapidité avec laquelle les glucides se décomposent et la rapidité avec laquelle votre corps les absorbe, ce qui affecte la rapidité avec laquelle votre glycémie augmente.

Le contrôle des portions et la surveillance des calories d’une alimentation bien équilibrée – sans régimes restrictifs ou à la mode – peuvent vous aider à réguler une glycémie et un poids sains. Getty Images/iStockphoto

Régime équilibré

Une alimentation saine dans son ensemble peut aider à résoudre la plupart des problèmes de santé, notamment la glycémie et l’obésité.

Manger plus de fibres et grignoter entre les repas sont autant de petites mesures que vous pouvez prendre pour stabiliser votre glycémie.

Les fibres ralentissent la digestion des glucides et l’absorption du sucre, aidant ainsi votre taux de sucre dans le sang à augmenter à un rythme plus progressif. Consommer de petites portions plus fréquemment tout au long de la journée peut également améliorer la sensibilité à l’insuline et aider à maintenir la glycémie.

Le Dr Kane suggère également de « s’éloigner des aliments ultra-raffinés, de limiter l’excès de protéines animales, de réduire les graisses saturées et d’éviter les édulcorants artificiels ».

Au lieu de cela, il conseille de manger « des aliments riches en fibres, faibles en gras, entiers non raffinés et des régimes à base de plantes ».

Le contrôle des portions et la surveillance des calories – sans régimes restrictifs ou à la mode – sont également utiles.

“Une astuce que je recommanderai aux patients est d’utiliser votre main non dominante pour manger afin de vous ralentir”, a déclaré au Post le Dr Barrie Weinstein, directeur médical de Well by Messer.

En cas de stress, votre corps sécrète des hormones appelées glucagon et cortisol, qui provoquent une augmentation de votre glycémie.

Getty Images

Gérer les niveaux de stress

Apprendre à gérer votre niveau de stress présente une longue liste d’avantages mentaux et physiques, ainsi que la réduction de votre tension artérielle et le maintien d’un poids santé.

En cas de stress, votre corps sécrète des hormones appelées glucagon et cortisol, qui provoquent une augmentation de votre glycémie.

“La clé de la perte de poids naturelle consiste à reconnaître les habitudes alimentaires émotionnelles et à traiter les sources sous-jacentes d’anxiété et de dépression”, a déclaré au Post le Dr Caroline Messer, endocrinologue à Fifth Avenue Endocrinology et fondatrice de Well by Messer.

Les adultes devraient dormir au moins sept heures par nuit, selon les Centers for Disease Control and Prevention.

Getty Images/iStockphoto

Dormez suffisamment

Un mauvais sommeil peut également affecter la glycémie, la sensibilité à l’insuline et la gestion du poids.

“Le manque de sommeil augmente les niveaux de cortisol, une hormone qui, comme expliqué, joue un rôle essentiel dans la gestion de la glycémie”, a déclaré le Dr Kane.

Les adultes devraient dormir au moins sept heures par nuit, selon le Centres pour le Contrôle et la Prévention des catastrophesmais il semble que beaucoup ne comprennent pas cela.











