Des experts répondent à trois questions délicates sur les obligations de série I

La demande d’obligations de série I, un actif protégé contre l’inflation et presque sans risque, a monté en flèche alors que les investisseurs cherchent à se protéger de la flambée des prix et de la volatilité des marchés boursiers. Alors que l’inflation annuelle a augmenté de 8,6 % en mai – le taux le plus élevé depuis plus de quatre décennies, selon le département américain du Travail – les obligations I paient actuellement un taux annuel de 9,62 % jusqu’en octobre. C’est particulièrement attrayant après six mois difficiles pour le S&P 500, qui a chuté de plus de 20 % depuis janvier, plafonnant son pire début de six mois à un an depuis 1970. En savoir plus sur les finances personnelles :

“C’est comme aller au DMV en ligne”: ce qu’il faut savoir sur l’achat d’obligations de série I via TreasuryDirect En effet, depuis que le taux annuel des obligations I a bondi à 7,12 % en novembre, 1,85 million de nouveaux comptes d’obligations d’épargne ont été ouverts jusqu’au 24 juin, selon des responsables du Trésor. “Les obligations I sont un outil formidable pour les réserves de liquidités et les portefeuilles d’investissement”, a déclaré le planificateur financier agréé Byrke Sestok, copropriétaire de Rightirement Wealth Partners à Harrison, New York. Soutenues par le gouvernement américain, les obligations I ne perdront pas de valeur. Et si vous êtes à l’aise de ne pas toucher à l’argent pendant 12 mois, le taux actuel “éclipse” les autres options de réserves de trésorerie, a-t-il déclaré.

Pourtant, il y a des nuances à considérer avant d’empiler de l’argent dans ces actifs. Voici les réponses à certaines des questions les plus délicates que j’ai liées.

1. Comment fonctionne le taux d’intérêt sur les obligations I ?

Les rendements des obligations I comportent deux parties : un taux fixe et un taux variable, qui change tous les six mois en fonction de l’indice des prix à la consommation. Le département américain du Trésor annonce de nouveaux taux le premier jour ouvrable de mai et de novembre de chaque année. Avec l’augmentation de l’inflation au cours de l’année écoulée, les taux variables ont bondi, atteignant un Taux annuel de 7,12 % en novembre et 9,62 % en mai. Cependant, la fenêtre de taux initiale de six mois dépend de votre date d’achat. Par exemple, si vous avez acheté des obligations I le 1er juillet, vous recevrez le taux annuel de 9,62 % jusqu’au 31 décembre 2022. Après cela, vous commencerez à percevoir le taux annuel annoncé en novembre.

2. Comment dois-je payer les impôts sur les intérêts de ma caution ?

Bien que les intérêts obligataires évitent les prélèvements étatiques et locaux, vous êtes toujours redevable des impôts fédéraux. Il existe deux options pour couvrir la facture : déclarer les intérêts chaque année sur votre déclaration de revenus ou reporter jusqu’à ce que vous remboursiez l’I bond. Alors que la plupart des gens s’en remettent, le choix dépend de plusieurs facteurs, a expliqué Tommy Lucas, CFP et agent inscrit chez Moisand Fitzgerald Tamayo à Orlando, en Floride.

Toutes ces décisions renvoient à la finalité ultime de cet investissement. Tommy Lucas Conseiller financier chez Moisand Fitzgerald Tamayo

Par exemple, si vous choisissez de payer des impôts sur vos intérêts I Bond chaque année avant de recevoir le produit, vous aurez besoin d’une autre source de revenus pour couvrir ces prélèvements. Toutefois, si vous avez affecté ces fonds à payer les dépenses d’éducation, les intérêts sont exonérés d’impôt, donc payer des prélèvements annuels n’a pas de sens, a-t-il déclaré. “Toutes ces décisions reviennent au but ultime de cet investissement”, a ajouté Lucas.

3. Qu’arrive-t-il à mes obligations I si je meurs ?

Lorsque vous créez un Compte TreasuryDirect pour acheter des obligations I, il est important d’ajouter ce qu’on appelle une désignation de bénéficiaire, en indiquant qui hérite des actifs si vous décédez. Sans cette désignation, il devient plus difficile pour les proches de collecter les obligations I, et peut nécessiter du temps et des dépenses pour passer par le tribunal d’homologation, en fonction du montant de l’obligation I, a expliqué Sestok.