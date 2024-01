Des experts préoccupés par le sort des femmes et des enfants civils à Gaza

« Nous avons vu une fois de plus que les femmes et les enfants sont les premières victimes des conflits », a déclaré Sima Bahous, directrice exécutive d’ONU Femmes, « et que notre devoir de rechercher la paix est un devoir envers eux ».

Une femme à Rafah, Gaza, le 18 janvier 2024. (Ahmad Hasaballah / Getty Images)

Dans un jugement à 15 voix contre 2, la Cour internationale de Justice (CIJ)—qui est la haute cour de l’ONU—a ordonné à Israël faire davantage pour aider les civils et prévenir les actes de génocide contre les Palestiniens à Gaza. « La Cour est parfaitement consciente de l’ampleur de la tragédie humaine qui se déroule dans la région et est profondément préoccupée par les pertes de vies humaines et les souffrances humaines qui continuent de se produire », a déclaré la présidente de la Cour, Joan Donoghue, qui a lu le jugement.

Donoghue a également ordonné la libération immédiate des otages pris par les militants du Hamas lors de l’invasion du territoire israélien le 7 octobre. Au cours de l’attaque, environ 250 personnes ont été prises en otage, et aujourd’hui, plus de 100 otages, dont au moins 14 femmesseraient toujours détenus à Gaza par le Hamas. Les experts restent gravement préoccupés pour la sécurité et le bien-être des otages encore détenus.

Le groupe terroriste a violé et mutilé des femmes le 7 octobre – ce que le président Biden a qualifié de « pire atrocité commise contre le peuple juif en un seul jour depuis l’Holocauste ». une déclaration avant le 27 janvier, Journée internationale de commémoration de l’Holocauste. Beaucoup soupçonnent que l’abus sexuel est en cours. Pramila Patten, la représentante spéciale des Nations Unies sur la violence sexuelle dans les conflits, a déclaré que l’organisme international commencer à enquêter Hamas répandu recours à la violence sexuelle.

« Nous avons entendu des récits choquants de violences sexuelles inadmissibles lors des attaques qui ont conduit à des appels tels que ceux d’ONU Femmes en faveur de la responsabilité, de la justice et du soutien à toutes les personnes touchées», a déclaré Sima Bahous, directrice exécutive d’ONU Femmes. « Nous condamnons sans équivoque tous les actes de violence sexuelle et sexiste, où qu’ils soient, à tout moment et contre qui qu’ils soient perpétrés. J’appelle à nouveau la responsabilité de toutes les personnes touchées par les attentats du 7 octobre.

ONU Femmes a récemment publié un rapport documentant l’impact sexospécifique de la crise à Gaza. Au cours des plus de 100 jours écoulés depuis l’attaque du 7 octobre, « les femmes et les filles constituent la majorité des personnes tuées, blessées et déplacées », a déclaré Bahous. “Notre Alerte genre estime qu’environ un million de femmes et de filles sont déplacées à Gaza, deux mères sont tuées toutes les heures, tandis qu’environ 10 000 enfants ont perdu leur père. … Ce sont des personnes, pas des chiffres, et nous leur faisons défaut. Cet échec, et le traumatisme générationnel infligé au peuple palestinien au cours de ces 100 jours et plus, nous hanteront tous pour les générations à venir.

Selon le rapport:

Plus de 24 620 Palestiniens ont été tués dans la bande de Gaza et plus de 1,9 million de personnes ont été déplacées, dont près d’un million de femmes et de filles. L’ensemble de la population de Gaza – environ 2,2 millions de personnes – est confrontée à une insécurité alimentaire aiguë. … Entre 2008 et le 7 octobre 2023, l’ONU a documenté le meurtre de 6 542 civils palestiniens lors des hostilités, les femmes et les filles représentant moins de 14 % de ce chiffre. Cependant, depuis le 7 octobre, les femmes et les enfants représentent environ 70 pour cent des décès dans la région. Les deux seuls refuges pour femmes de Gaza, tous deux situés dans la ville de Gaza, sont désormais fermés, et les coupures de télécommunications et d’électricité limitent considérablement la capacité de fournir des services à distance. Le nombre de foyers dans lesquels une femme veuve a la seule responsabilité de nourrir, de protéger et de subvenir aux besoins de sa famille a peut-être augmenté d’au moins 3 000, car des hommes ont été tués dans tout Gaza ; ces décès pourraient également avoir entraîné la perte de leur père pour au moins 10 000 enfants. La seule maternité fonctionnelle du nord de Gaza devrait manquer de carburant, et la livraison de carburant supplémentaire sera gravement compromise par l’insécurité.

« Deux semaines après le début de la guerre, à la date prévue de mon accouchement, je me suis rendue à l’hôpital en sachant que je risquais ma vie et celle de mon bébé tant attendu », a déclaré une femme citée dans le rapport. « Mon médecin a décidé de recourir à une clinique privée qui n’était pas entièrement équipée car c’était la seule solution disponible à l’époque. J’ai risqué ma vie et j’espère que je n’ai pas mis mon bébé au monde pour qu’il soit tué sans raison.

Le rapport continue :

Avec une insécurité alimentaire aiguë atteignant des niveaux sans précédent, les femmes et les filles devraient être les plus durement touchées, comme c’est généralement le cas pour les femmes lorsque l’accès à la nourriture est restreint. Les femmes enceintes et allaitantes courent des risques de santé et de malnutrition encore plus élevés, tant pour elles-mêmes que pour leurs bébés. Les organisations de défense des droits des femmes continuent de fonctionner malgré les hostilités, mais de nombreux membres de leur personnel sont eux-mêmes déplacés de force et la majorité de leurs infrastructures physiques ont été détruites. Dix des douze organisations de femmes de la bande de Gaza ont déclaré être au moins partiellement opérationnelles en novembre 2023.

« Cela fait maintenant plus de 100 jours depuis les horreurs des attaques du Hamas contre Israël le 7 octobre et les horreurs qui ont suivi, en particulier à Gaza », a déclaré Bahous. « Depuis lors, nous avons constaté une fois de plus que les femmes et les enfants sont les premières victimes des conflits et que notre devoir de rechercher la paix est un devoir envers eux. Sans changement, ces 100 derniers jours ne seront qu’un prélude aux 100 prochains. »

ONU Femmes prend également des mesures pour aider à répondre aux besoins des Gazaouis sur le terrain :

ONU Femmes a cherché à faire face à la crise dans le cadre de son cadre de réponse sur six mois. Dans ce cadre, ONU Femmes a coprésidé le groupe de travail national sur l’égalité des sexes dans l’action humanitaire et le réseau de prévention de l’exploitation et des abus sexuels, et a travaillé à coordonner la fourniture de l’aide, en veillant à ce que les besoins des femmes soient pris en compte dans les réponse humanitaire. Sur le terrain, grâce à un partenariat avec le Programme alimentaire mondial des Nations Unies, ONU Femmes a fourni une aide alimentaire d’urgence à plus de 14 000 ménages dirigés par des femmes, soit un tiers de tous les ménages dirigés par des femmes à Gaza. ONU Femmes a soutenu la distribution de 14 000 kits de dignité, 2 300 colis de vêtements d’hiver, 3 200 kits pour femmes et 3 793 kits pour enfants en partenariat avec le Croissant-Rouge égyptien et l’Organisation caritative hachémite jordanienne. Avec des partenaires locaux à Gaza, ONU Femmes a également fourni des activités récréatives à 2 500 enfants et des services de soutien en santé mentale via des cliniques mobiles de santé mentale à 316 femmes et filles, ainsi qu’à 94 hommes et garçons. Mais cette aide est loin d’être suffisante. Toutes les organisations interrogées dans le cadre de l’alerte ont indiqué que leurs besoins les plus urgents étaient un financement supplémentaire, des partenariats renforcés et des investissements dans la sûreté et la sécurité. Le déplacement de près de 2 millions de personnes a provoqué une pression intense sur les rares réserves de nourriture, d’énergie et d’eau. Et à mesure que la guerre se poursuit, les mécanismes d’adaptation des individus s’érodent rapidement.

Outre les problèmes de santé reproductive et de base évoqués ci-dessus, l’agence des Nations Unies pour les Palestiniens, UNRWAa prévenu que plus de 690 000 femmes et adolescentes n’ont presque pas accès aux produits d’hygiène menstruelle. « L’UNRWA distribue des serviettes hygiéniques, mais comme tout ce que nous distribuons, c’est une goutte d’eau dans l’océan par rapport aux besoins des habitants de Gaza », a déclaré la porte-parole Tamara Alrifai dans un tweet.

