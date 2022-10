Des experts partagent l’histoire derrière le développement de 10 ans de Tizen – Samsung Global Newsroom

Le 12 octobre, Samsung Electronics accueillera la Samsung Developer Conference 2022 (SDC 2022) aux États-Unis. Dans le cadre de la SDC de cette année, Samsung présentera ses dernières mises à jour qui visent à créer des expériences utilisateur encore plus intelligentes en connectant intuitivement et organiquement divers appareils. En offrant des expériences connectées de nouvelle génération mises à niveau, le rôle du système d’exploitation (OS) est devenu encore plus important.

Samsung a reconnu très tôt l’importance du système d’exploitation et a ensuite commencé la recherche et le développement. En avril 2012, Samsung a dévoilé la première version de Tizen, une plate-forme open source basée sur Linux. 10 ans plus tard, lors du SDC de cette année, Samsung dévoilera sa nouvelle vision pour Tizen 7.0.

Depuis la sortie de la première version de Tizen, beaucoup de temps s’est écoulé et Tizen a évolué de différentes manières. Pour connaître les détails du développement de Tizen, Samsung Newsroom a rencontré le vice-président de Samsung Research Jinmin Chung et les chercheurs Jin Yoon et Seonah Moon, qui travaillent sur Tizen depuis le début.

La première étape pour fournir une expérience universellement connectée

Tizen est une plate-forme open source basée sur Linux dirigée par Samsung et prend également en charge tous les types d’appareils intelligents. Dans le but d’être utilisé dans divers types de produits Samsung pour soutenir le bon fonctionnement du produit, Tizen a été équipé d’environ 330 millions d’appareils intelligents à la fin de 2021.

“Nous avions besoin de Tizen pour différencier les appareils de Samsung des autres et pour fournir un service et une expérience utilisateur différents”, a déclaré le vice-président Chung. « Cela fait déjà 10 ans que Tizen a été développé pour la première fois. Nous avons rencontré des difficultés lors de la phase de développement initiale, mais nous nous sommes sentis soutenus par les personnes qui croyaient en la possibilité et la convivialité de Tizen et qui nous soutenaient. Nous nous sommes concentrés sur la recherche avec fierté, sachant que nous menions le propre projet de développement de système d’exploitation indépendant de Samsung », a-t-il ajouté.

En 2014, pour la première fois, Tizen a été équipé du Gear 2 de Samsung, un appareil portable, prouvant sa viabilité à travers sa commercialisation. De plus, un an plus tard, Tizen a été utilisé dans la gamme de produits Samsung Smart TV 2015 qui a établi une nouvelle barre de téléviseurs intelligents.

Pourquoi Tizen ?

Tizen présente de nombreux avantages qui lui permettent d’offrir les meilleures performances sur tous les appareils Samsung. Premièrement, la flexibilité de Tizen lui permet d’être facilement appliqué à une variété d’appareils intelligents. Afin de rendre cela possible, Tizen est passé par plusieurs processus d’amélioration de la plate-forme. Plusieurs profils ont été établis en fonction des différents types de produits. Ensuite, Tizen Common, qui est le module commun à tous les produits, et le module spécialisé, qui n’est nécessaire que pour certains produits, ont été créés. La structure est conçue de manière à permettre à la plate-forme d’être rapidement modifiée et appliquée également à de nouveaux produits. Cela permet à Tizen d’être utilisé dans une large gamme de produits, y compris les téléviseurs intelligents, les réfrigérateurs et les climatiseurs.

De plus, Samsung a utilisé son savoir-faire avancé et son expérience dans la commercialisation de logiciels de systèmes embarqués lors du développement de Tizen. La plate-forme Tizen est optimisée pour bien fonctionner tout en utilisant un minimum de mémoire et une faible consommation d’énergie. Il s’agit d’une plate-forme open source qui peut être utilisée par n’importe qui et qui prend en charge des performances optimisées pour une commercialisation immédiate.

Tizen est également pratique pour le développement de nouveaux produits car il s’agit du système d’exploitation indépendant de Samsung. La plate-forme peut être modifiée à volonté pour ajouter de nouvelles fonctionnalités et services aux produits en temps opportun.

“Dans le monde, seule une poignée d’entreprises possèdent leur propre système d’exploitation indépendant”, a déclaré Chung. “Le fait que Samsung ait son propre système d’exploitation appelé Tizen signifie que Samsung est devenu une entreprise compétente dans le développement non seulement de matériel mais aussi de logiciels”, a-t-il souligné.

Les gens derrière Tizen : 10 ans d’histoire

De nombreux développeurs ont consacré beaucoup d’efforts au développement et à l’évolution de Tizen.

Le chercheur Jin Yoon participe au projet Tizen depuis ses débuts, ce qui signifie qu’il a été le témoin direct de la croissance de Tizen. “En commençant par les téléviseurs intelligents, les applications pour Tizen augmentent progressivement, et le système évolue et progresse encore”, a déclaré Yoon. « De plus, la mise en œuvre d’un nouveau langage de développement, d’un nouveau cadre et d’une nouvelle infrastructure rend le développement plus pratique et augmente la productivité des développeurs. Maintenant, nous travaillons dur pour garantir une convivialité appropriée pour chaque groupe de produits qui utilise Tizen », a-t-il poursuivi.

« Les sources de code de Tizen sont très stables car elles ont fait l’objet d’une véritable commercialisation. En plus de cela, ils sont également livrés avec des détails et une sécurité spécifiques aux performances. Cela signifie que les développeurs tiers peuvent faire confiance et trouver ces sources », a déclaré Yoon.

Étendre l’application de Tizen à plus d’appareils et créer un écosystème pour Tizen est important pour améliorer la convivialité d’un produit, mais la participation active aux communautés open source est également cruciale. En effet, les communautés open source permettent aux membres de la communauté de partager des problèmes et de trouver des solutions ensemble, contribuant ainsi directement à l’amélioration des logiciels. Pour gérer cela, Seonah Moon du MDE Lab, qui développe Tizen depuis huit ans, est responsable des tâches de maintenance open source. D’innombrables sources ouvertes ont également été utilisées pour le développement de Tizen. Moon surveille chaque open source, analyse ses erreurs et partage son avis sur celles-ci pour aider les développeurs extérieurs à accéder plus facilement à Tizen.

Un pont qui relie tous les produits Samsung ensemble

Tizen est plus qu’un simple système d’exploitation pour les développeurs et les chercheurs de Samsung.

Le développement de la plateforme nécessitant une maintenance constante, cela signifie que les développeurs doivent continuer à perfectionner leurs compétences. Tizen a motivé chaque membre de l’équipe de développement à continuer d’apprendre et d’améliorer ses compétences logicielles. Les développeurs de Tizen sont devenus des experts spécialisés dans différents domaines. Depuis le début de l’équipe, ils ont grandi pour accumuler de nombreux codes de plate-forme au cours des 10 dernières années. Ils ont aussi constamment appris en participant volontairement aux réunions des groupes d’étude.

“Tizen est comme un pont qui relie tous les produits Samsung ensemble”, a déclaré Moon. « La coopération entre les divisions commerciales est indispensable pour utiliser le système d’exploitation dans différents produits. Grâce à cette coopération, nous pouvons partager nos connaissances en développement les uns avec les autres et également créer un nouveau service basé sur notre système d’exploitation », a poursuivi Moon.

Une expérience d’appareils interconnectés avec Tizen

Tizen a continué d’évoluer pour permettre à tous les appareils qui nous entourent, y compris les appareils portables, les téléviseurs, les réfrigérateurs et même les aspirateurs robots, d’offrir de nouvelles expériences utilisateur. Interrogés sur ce à quoi ressemblera l’avenir de Tizen, les développeurs ont expliqué leurs ambitions de continuer à connecter des appareils à l’aide de Tizen.

“Nous vivons maintenant à une époque où tout est connecté les uns aux autres via l’Internet des objets (IoT)”, a déclaré Yoon. “En augmentant la productivité du développement d’applications Tizen, j’aimerais offrir une expérience utilisateur innovante où tous les produits Samsung sont connectés les uns aux autres, créant ainsi un écosystème de produits interconnectés”, a-t-il expliqué.

“J’aimerais diriger les efforts visant à étendre l’utilisation de Tizen de diverses manières en découvrant de nouveaux scénarios et en utilisant des technologies encore plus avancées”, a déclaré Moon en expliquant ses ambitions. “En grandissant avec Tizen, j’aimerais devenir le” mainteneur “ou le contributeur clé du projet open source”, a-t-elle poursuivi.

“Je rêve d’un avenir dans lequel Tizen est équipé de tous les appareils que les gens utilisent dans leur vie quotidienne, permettant à divers appareils de fonctionner de manière organique comme s’ils n’en faisaient qu’un et fournissant des services intelligents, comme le métaverse”, a déclaré Chung. Pour permettre cela, Samsung Research développe diverses technologies avec de nombreuses équipes afin de manifester un avenir dans lequel divers appareils Tizen sont tous connectés via le système d’exploitation, offrant une expérience multi-appareils (MDE), une IA modulaire et plus encore.

Les possibilités infinies de Tizen seront présentées au SDC 2022 cette année. Lors de la conférence, Samsung Research expliquera à quel point il est facile de créer de nouveaux appareils basés sur la flexibilité de Tizen 7.0 et comment la nouvelle version de Tizen peut renforcer les services intelligents. Alors qu’il continue d’évoluer conformément à l’ère de l’hyper-connectivité et de l’intelligence, l’avenir de Tizen est prometteur et ses applications sont illimitées.