Des experts parlent de l’impact positif des maisons sobres lors de la mairie de Dixon – Shaw Local

DIXON – Des responsables médicaux et des forces de l’ordre ainsi que des défenseurs du rétablissement ont parlé des avantages qu’une maison sobre pourrait apporter à la région lors d’une mairie mardi.

En mars, Sauk Valley Voices of Recovery a demandé à la ville de désigner le 403 E. Fellows St. comme une «maison d’hébergement» dans le but d’ouvrir un centre de vie sobre pouvant accueillir jusqu’à 11 hommes se remettant d’un trouble de toxicomanie et deux membres du personnel qui serviraient d’entraîneurs de récupération.

Le groupe est une organisation communautaire à but non lucratif qui défend les personnes qui se remettent d’une dépendance à l’alcool et aux substances dans les comtés de Lee, Whiteside et Ogle.

L’objectif est de créer un environnement qui encourage, favorise et soutient un rétablissement sain.

La maison est au 403 E. Fellows St. à Dixon. (Alex T. Paschal/[email protected])

L’organisation a retiré sa pétition après avoir découvert que la ville n’avait pas de désignation de zonage qui conviendrait au projet.

Une maison sobre est une maison dans laquelle les agresseurs qui ont terminé leur cure de désintoxication vivent pendant un certain temps, reçoivent un traitement et se soutiennent mutuellement pendant qu’ils fréquentent l’école, trouvent un emploi et travaillent à leur rétablissement. C’est un moyen de les empêcher de retourner dans leur ancien environnement, où ils consommaient, avaient des amis qui consommaient et n’ont probablement pas les services et le soutien nécessaires pour maintenir leur sobriété.

Un groupe de quartier s’est formé pour s’opposer à ce que la maison se trouve dans un quartier résidentiel, et la ville a organisé une séance d’écoute à la mairie à la Loveland Community House and Museum pour répondre aux préoccupations.

Natalie Andrews, qui a travaillé aux centres Sinnissippi pendant 40 ans, notamment en tant que travailleuse sociale clinique et directrice des services aux adultes, a parlé de l’importance d’avoir un environnement sûr et sain pour ceux qui se remettent d’une dépendance, et comment les gens ont besoin d’opportunités de soins continus à un multitude de niveaux.

En 2019, l’hôpital KSB a reçu une subvention de 1 million de dollars pour créer un réseau de lutte contre la toxicomanie dans la région. La subvention a été utilisée pour mettre en œuvre Project Open, un consortium de professionnels de la médecine, de la santé comportementale, de la santé publique, des écoles publiques et des forces de l’ordre, pour se concentrer sur la prévention des opioïdes à tous les âges grâce à la sensibilisation, l’éducation et la formation.

Une partie du projet consistait à analyser les besoins de la communauté et à trouver les lacunes en matière de prévention, de traitement et de rétablissement dans la région. Sauk Valley Voices of Recovery aide à combler les lacunes, dont l’une est d’augmenter la récupération et les maisons sobres, a déclaré le directeur du projet Open, Aaqil Khan.

Le chef de la police, Steve Howell, a déclaré que Lott participait à l’initiative Safe Passage depuis deux ans et qu’il espérait atténuer l’un des défis auxquels sont confrontés les personnes en convalescence, à savoir trouver un logement.

Voices of Recovery sert des centaines de personnes chaque année, notamment en fournissant 40 transports de traitement pour Safe Passage le mois dernier ainsi que 250 séances de coaching de récupération, a déclaré le directeur exécutif de Voices, Gerald Lott.

La maison, située dans un quartier de zonage résidentiel R-2, peut compter jusqu’à cinq résidents non apparentés, et elle a fonctionné au cours des trois derniers mois en vertu de ces restrictions.

C’est un endroit où les gens apprennent à maintenir leur rétablissement, a-t-il déclaré. Les locataires paient des frais de logement et doivent suivre une liste stricte de règles. Tous les candidats passent par une vérification des antécédents et doivent répondre à plusieurs exigences avant d’être acceptés. Les résidents ne sont pas encouragés à y vivre plus d’un an.

“Notre maison n’est pas une solution pour une personne brisée”, a déclaré Lott. « C’est comme un plâtre pour un bras cassé ; il ne soutient que pendant que la guérison s’installe.

Le Sinnissippi Recovery Home au 922 W. Washington Ave. a ouvert ses portes en 2018 pour un maximum de 10 hommes, et 66 des 89 résidents ont été libérés avec succès, a déclaré le président-directeur général de Sinnissippi, Patrick Phelan. Il faudra également modifier le zonage.

La maison est une ressource précieuse pour la communauté en aidant les personnes qui pourraient autrement être sans abri et continuer à rechuter et à souffrir de dépendance, a-t-il déclaré.

“Une maison sobre fournit non seulement des ressources supplémentaires, mais un niveau de soins qui n’existe pas pour le moment”, a déclaré Phelan.

John Payne, membre du groupe opposé à la maison et juge à la retraite du comté de Lee, a déclaré que les responsables de la ville devraient “réfléchir sérieusement” aux préoccupations, car d’autres ne manqueront pas de postuler pour ouvrir des maisons plus sobres à Dixon.

Contrairement aux maisons de rétablissement, les maisons sobres ne sont pas tenues d’être autorisées, et il y a eu des cas de fraude et d’abus dans d’autres maisons, a déclaré Payne.

Il a déclaré que les problèmes comprenaient le nombre de personnes dans la maison, le stationnement, les distances entre les maisons sobres et les personnes à l’extérieur de Dixon devenant résidents de la maison. Les habitants de Dixon pourraient ne pas vouloir en faire partie parce qu’ils pourraient être vus par d’autres sachant qu’ils sont dans une maison sobre, a-t-il dit, et il a demandé s’ils avaient essayé d’ouvrir une maison dans d’autres villes.

Khan a déclaré que la stigmatisation de la dépendance nuit au rétablissement et qu’il est possible que les résidents ne veuillent pas y vivre “s’il y a beaucoup de perception négative et beaucoup d’yeux perçants”.

L’un des objectifs est d’ouvrir trois maisons de récupération dans chacune des principales zones de la vallée de Sauk, telles que Dixon et Sterling, une pour les hommes, une pour les femmes et une pour les familles, a déclaré Khan. Ils ont commencé avec Dixon en raison de son historique de soutien aux efforts de rétablissement.

Lott a dit qu’ils n’avaient pas encore essayé pour une deuxième maison parce qu’ils étaient toujours en train de construire la première, la plupart des résidents n’ont pas de voiture, donc il n’y a pas de problème de stationnement, et il a été disponible pour répondre aux questions et préoccupations pour mois.

“Le fait est que l’opposition à notre maison a commencé avant que quiconque n’y habite”, a déclaré Lott.

Sarah Kent, qui a grandi dans la maison des boursiers, a déclaré que la maison était tombée dans un “horrible déclin” au fil des ans, et Lott fait une grande chose pour la communauté en la réparant et en aidant ceux qui se rétablissent.

“J’espère que tout le monde pourra prendre à cœur d’accueillir cette opportunité”, a-t-elle déclaré.

Le conseil municipal pourrait approuver une dérogation au zonage pour la maison sobre ou créer un zonage approprié. Aucune mesure n’a été prise lors de la mairie.