Des experts ont découvert que le poète chilien Neruda avait été empoisonné, selon son neveu

Il n’y a eu aucune confirmation des commentaires de Reyes de la part d’experts médico-légaux du Canada, du Danemark et du Chili qui doivent publier mercredi un rapport sur la cause de la mort de Neruda.

Les travailleurs placent un portrait de Neruda avec l’ancien président Salvador Allende sur la tombe de Neruda en 2016 après son inhumation à Isla Negra, au Chili. Des experts médico-légaux devaient rendre compte des causes de son décès.

Il y a plusieurs années, des experts internationaux en médecine légale ont rejeté la cause officielle du décès comme étant la cachexie, ou la faiblesse et l’émaciation du corps dues à une maladie chronique – dans ce cas, le cancer. Mais à ce moment-là, ils ont dit qu’ils n’avaient pas déterminé ce qui avait tué Neruda.

Dans une interview avec l’Associated Press, Reyes a déclaré que des tests médico-légaux effectués dans des laboratoires danois et canadiens ont indiqué la présence “d’une grande quantité de Cloristridium botulinum, qui est incompatible avec la vie humaine”. La puissante toxine peut provoquer une paralysie du système nerveux et la mort.

Reyes a d’abord révélé l’information à l’agence de presse espagnole EFE plus tôt lundi.

En tant qu’avocat dans l’affaire judiciaire concernant la mort de son oncle, Reyes a déclaré qu’il avait accès au rapport médico-légal, qui a été effectué après que le même groupe d’experts a déclaré en 2017 qu’il y avait des indications d’une toxine dans les os du défunt poète et une molaire. .

Le rapport devrait être publié près de 50 ans après la mort du poète et membre du Parti communiste et 12 ans après le début d’une enquête judiciaire pour savoir s’il a été empoisonné, comme l’affirme son chauffeur Manuel Araya.

Araya a déclaré à AP plus tôt ce mois-ci qu’il était convaincu que les conclusions médico-légales étayeraient son affirmation selon laquelle le poète est décédé après avoir reçu “une injection dans l’estomac” à la clinique où il était hospitalisé. Araya a déclaré avoir entendu pour la première fois cette version des événements d’une infirmière.

Neruda, qui avait 69 ans et souffrait d’un cancer de la prostate, est mort dans le chaos qui a suivi le coup d’État du 11 septembre 1973 au Chili qui a renversé le président Salvador Allende et mis le général Augusto Pinochet au pouvoir.

Le corps de Neruda a été exhumé en 2013 pour déterminer la cause de sa mort, mais ces tests n’ont montré aucun agent toxique ou poison dans ses os. Sa famille et son chauffeur ont exigé une enquête plus approfondie.