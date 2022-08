Des experts offrent des conseils pour rester en sécurité au milieu de la fumée des feux de forêt à travers la Colombie-Britannique

Alors que les vacances d’été pourraient bientôt toucher à leur fin, la saison des feux de forêt est loin d’être terminée.

Lundi (8 août), il y avait 54 feux de forêt actifs en Colombie-Britannique, selon le BC Wildfire Service.

Cette année, 559 incendies ont été enregistrés dans la province.

D’autres incendies sont attendus en août et en septembre alors que les conditions sèches se poursuivent.

Cependant, les flammes ne sont pas le seul danger avec les incendies de forêt. Les quantités massives de fumée peuvent également causer de graves dommages.

Les particules de suie, invisibles à l’œil nu, peuvent être inhalées profondément dans les poumons, où elles peuvent provoquer une inflammation et une irritation. La fumée des feux de forêt peut également irriter les yeux, le nez, la gorge et les poumons.

La fumée des incendies de forêt actuels devrait avoir un impact sur la vallée du Fraser jusqu’à lundi soir (8 août) et Kamloops jusqu’à mardi (9 août). Selon l’indice de la qualité de l’air de la Colombie-Britannique, la qualité de l’air dans ces régions devrait poser un risque modéré pour la santé.

Les prévisions de fumée actuelles montrent que le vent transporte également de la fumée dans des régions de West Kootenay, Cranbrook et South Okanagan.

L’île de Vancouver et d’autres régions du continent, y compris Vancouver, Abbotsford et Surrey, peuvent s’attendre à ce que de la fumée se déplace dans leur direction au cours des trois prochains jours (8, 9, 10 août).

Selon le BC Center for Disease Control (BC CDC), la fumée des feux de forêt est composée de gaz et de particules qui interagissent et changent à mesure qu’ils s’éloignent du feu. De tous les polluants présents dans la fumée des feux de forêt, les particules fines (PM2,5) présentent le risque le plus important pour la santé humaine.

Bien que la fumée des feux de forêt puisse nuire à n’importe qui, certaines personnes sont plus à risque. Les personnes atteintes de maladies chroniques préexistantes telles que l’asthme, la maladie pulmonaire obstructive chronique (MPOC), les maladies cardiaques et le diabète courent un risque plus élevé de problèmes de santé dus à l’inhalation de fumée. Les femmes enceintes, les enfants et les personnes âgées sont également plus à risque.

La plupart des symptômes sont légers; cependant, certaines personnes peuvent ressentir des symptômes plus graves et doivent consulter rapidement un médecin. Les symptômes graves comprennent un essoufflement, une toux sévère, des étourdissements, des douleurs thoraciques et des palpitations cardiaques.

Il y a des choses que vous pouvez faire pour vous protéger, vous et votre famille, de la fumée des feux de forêt.

Le BC CDC recommande que le public réduise son exposition à la fumée et recherche un air plus pur dans la mesure du possible. Les jours où la fumée est particulièrement forte, visitez les espaces publics qui ont tendance à avoir un air intérieur plus pur et limitez l’exercice en plein air les jours de fumée. Plus vous respirez fort, plus vous inhalez de fumée.

Buvez beaucoup d’eau pour réduire l’inflammation et utilisez un respirateur N95 lorsque vous travaillez à l’extérieur.

Utilisez la cote air santé (CAS) pour évaluer les conditions de qualité de l’air et visitez le site Web du BC CDC pour en savoir plus sur la sécurité.

