Des experts mondiaux donnent de nouveaux noms aux variantes du monkeypox

Des experts de la santé par l’intermédiaire de l’Organisation mondiale de la santé (OMS) ont proposé de nouveaux noms pour la maladie, le virus et les variantes du monkeypox en utilisant des chiffres romains, selon un communiqué envoyé vendredi.

Un groupe de virologues mondiaux et d’experts en santé publique s’est réuni lundi et a décidé d’utiliser désormais un chiffre romain pour le clade – ou la souche – et un caractère alphanumérique minuscule pour les sous-clades ou les sous-souches.

L’ancien clade du monkeypox du bassin du Congo (Afrique centrale) sera désormais connu sous le nom de Clade un (I) et l’ancien clade d’Afrique de l’Ouest sous le nom de Clade deux (II). De plus, il a été convenu que le Clade II se compose de deux sous-clades, a déclaré l’OMS.

Scientifiques ont demandé un changement dans la façon dont nous parlons du monkeypox et de ses souches pour utiliser une terminologie moins discriminatoire pour décrire les infections qui surgissent dans le monde entier.

Les scientifiques pensent que changer la façon dont nous communiquons sur la maladie favorisera un plus grand partage des connaissances sur les épidémies et pourrait aider à minimiser les impacts négatifs.

Les responsables de l’OMS ont déclaré que les changements de nom s’alignaient mieux sur les pratiques de dénomination actuelles utilisées aujourd’hui.

Selon l’OMS, le virus du monkeypox a été découvert pour la première fois en singes de laboratoire – d’où son nom – dans un centre de recherche de Copenhague en 1958. Le monkeypox humain a été identifié pour la première fois 12 ans plus tard.

L’organisation mondiale de la santé nomme actuellement de nouveaux virus dans le but de n’offenser aucun groupe culturel, social, national, régional, professionnel ou ethnique, indique un communiqué de l’OMS envoyé vendredi.

L’OMS consulte également pour un nouveau nom de maladie pour le monkeypox.