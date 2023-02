Des experts militaires fournissent une évaluation franche des lacunes américaines dans un conflit potentiel avec la Chine

Les États-Unis seraient confrontés à des obstacles peu nombreux mais importants si l’armée devait affronter la Chine à la suite d’une invasion de Taïwan, ont déclaré des experts militaires à Fox News Digital.

“Malheureusement, au sens large et en termes généraux, les Chinois ont considérablement augmenté leurs capacités aériennes, maritimes, spatiales, cybernétiques et de missiles au cours des deux dernières décennies”, a déclaré James Anderson, sous-secrétaire à la Défense par intérim pour la politique sous le président Trump.

“Dans certains des scénarios qui pourraient se produire, nous pourrions bien être désavantagés au départ parce qu’ils ont l’avantage du terrain en termes de capacité à mobiliser rapidement les forces locales, et c’est vraiment important pour la RPC.”

Le général quatre étoiles de l’Air Force Mike Minihan, chef de l’Air Mobility Command, a écrit dans une note la semaine dernière qu’il pensait que les États-Unis et la Chine “se battront en 2025”, ajoutant : “J’espère que je me trompe”. Il a souligné les élections à venir aux États-Unis et à Taïwan, qui, selon lui, pourraient distraire et permettre à la Chine d’agir sur l’île.

Le général a déclaré qu'”une équipe de manœuvre de force conjointe fortifiée, prête, intégrée et agile prête à se battre et à gagner à l’intérieur de la première chaîne d’îles” doit être établie pour se préparer au combat qui se profile.

Et le directeur de la CIA, William Burns, a rapporté que le président chinois Xi Jinping avait ordonné à son armée d’être prête à l’action au plus tard en 2027.

Anderson, ainsi que Heino Klinck, conseiller principal du Bureau national de la recherche asiatique, ont souligné qu’il est difficile de prédire comment un conflit pourrait se dérouler car “cela dépendrait beaucoup du scénario”.

“Il y a des domaines dans lesquels ils ont une domination, et il y a aussi des domaines dans lesquels nous avons une domination, donc ce n’est pas exactement une comparaison de type pommes et oranges”, a déclaré Klinck, qui était auparavant sous-secrétaire adjoint à la Défense pour l’Asie de l’Est. , mettant en évidence la «tyrannie de la distance» comme la plus grande préoccupation de l’armée américaine.

“La Chine a certainement des avantages géographiques simplement basés sur le fait qu’elle n’est qu’à 100 miles de Taïwan, donc c’est quelque chose qui nécessite une planification logistique avancée”, a-t-il ajouté.

La Chine, dans un conflit localisé, aurait des lignes d’approvisionnement plus courtes que les États-Unis, même avec des partenaires et des bases militaires dans la région créant une base à partir de laquelle opérer. Et il pourrait plus facilement soutenir ses forces navales avec des systèmes de missiles terrestres.

Anderson a également souligné que les États-Unis seraient probablement à court de missiles conventionnels sophistiqués « dans probablement quelques jours ». Les responsables américains ont annoncé en octobre 2022 qu’ils ne pouvaient pas maintenir le même rythme d’approvisionnement pour la défense de l’Ukraine contre l’invasion russe en raison du risque posé par la réduction des stocks de munitions haut de gamme.

“Essentiellement, nous avons épuisé nos propres réserves de munitions afin d’approvisionner les Ukrainiens”, a déclaré Klinck. “Cela a démontré la fragilité de notre base industrielle de défense. Et le fait que nous ayons retiré des munitions d’Israël et prévoyons de retirer certains types d’équipements de Corée du Sud devrait démontrer et transmettre la gravité de ce problème.”

La «tyrannie de la distance» causerait le plus grand problème, et Anderson a souligné qu’il faudrait peut-être au moins deux semaines aux États-Unis pour fournir pleinement à la fois la main-d’œuvre et les armes à la région afin de maintenir tout type d’action soutenue et intensifiée contre la Chine.

“Il existe des moyens de surmonter cela”, a souligné Anderson. “Par exemple, nous pouvons et devrions faire un bien meilleur travail pour stocker des quantités suffisantes de munitions dans la région et les protéger, mais, pour le moment, c’est notre plus grand inconvénient.”

Anderson a souligné que, malgré ces lacunes, les États-Unis ont un avantage significatif et écrasant sur la Chine : le dernier conflit dans lequel Pékin a déployé ses forces remonte à la guerre frontalière de 1979 avec le Vietnam, et il n’a pas eu d’expérience militaire ou de combat réel depuis lors. par rapport à ses homologues américains.

“Le fait est qu’ils n’ont aucune expérience dans la conduite d’un assaut amphibie majeur à l’échelle qui serait nécessaire pour prendre l’île de Taiwan”, a ajouté Anderson. “Oui, ils ont attaqué diverses îles périphériques de Taiwan lors de multiples crises dans les années 1950, mais il s’agissait d’opérations à très petite échelle.”

Il a ajouté que les opérations amphibies à grande échelle sont “les opérations de combat les plus difficiles à exécuter”.

“Il n’y a pas de bons parallèles, et… de notre point de vue, le fait que les Chinois n’aient pas de bons parallèles est une bonne nouvelle car c’est un désavantage concurrentiel pour eux.”

Klinck a souligné que l’absence de parallèles n’est pas nécessairement une bonne chose, simplement parce que les États-Unis ne peuvent pas prédire comment la Chine aborderait le problème.

“Le fait qu’ils aient la géographie de leur côté, le fait que l’économie et les entreprises chinoises sont également intégrées dans les plans de guerre chinois. Ainsi, par exemple, les Chinois ont, en fait, exercé avec le roll-on, roll-off commercial navires avec des avions de ligne commerciaux », a noté Klinck.

“Il existe une variété d’actifs de transport que les Chinois pourraient mettre en jeu dont les armées occidentales ne dépendent pas nécessairement.”

