Des experts militaires américains et irlandais forment 2 groupes de personnel ukrainien au déminage des champs de mines non marqués

Chypre travaille avec des experts militaires irlandais et américains pour aider à former deux groupes de personnel ukrainien au déminage d’un nombre incalculable de champs de mines non marqués dans leur patrie, a déclaré vendredi le ministre de la Défense de la nation insulaire.

Répondant à une question de l’Associated Press, le ministre Michalis Georgallas a déclaré qu’un premier groupe de 24 Ukrainiens suivait actuellement une formation dans des installations militaires chypriotes, et qu’un autre groupe devrait arriver le mois prochain.

La formation s’est déroulée sous les auspices d’une mission d’assistance militaire de l’Union européenne (EUMAM Ukraine) qui a été lancée en octobre dernier pour répondre aux appels à l’aide de l’Ukraine, a-t-il déclaré.

Dans l’état actuel de la situation sur le terrain en Ukraine, une équipe de 5 000 experts en déminage aurait besoin d’au moins 30 ans pour éliminer toutes les mines des champs de mines non marqués sur les lignes de front, a déclaré Georgallas.

Il a ajouté que des officiers chypriotes participaient également à la formation de personnel ukrainien en Allemagne.

Chypre a beaucoup d’expérience en matière de déminage car il reste des milliers de munitions mortelles. Les mines sont un vestige des défenses mises en place à la suite de l’invasion turque de 1974 déclenchée par un coup d’État visant à unir Chypre à la Grèce.

Les Nations Unies ont participé pendant des années aux efforts de déminage, en particulier à l’intérieur d’une zone tampon qu’elle contrôle et qui sépare un nord chypriote turc indépendant et un sud chypriote grec internationalement reconnu.

Pendant ce temps, le président ukrainien Volodymyr Zelenskyy a déclaré que Kiev retardait sa contre-offensive tant attendue contre les forces d’occupation russes parce qu’elle manquait d’armes occidentales suffisantes pour réussir sans faire trop de victimes.

Une contre-offensive ukrainienne contre l’invasion russe de plus de 14 mois est attendue depuis que le temps plus chaud a amélioré les conditions du champ de bataille. Mais Zelenskyy a déclaré aux radiodiffuseurs européens dans une interview diffusée jeudi qu’une contre-offensive entraînerait maintenant trop de victimes et que ce serait « inacceptable ».

Le président ukrainien a déclaré qu’il fallait plus de temps car « tout n’est pas encore arrivé » en termes d’équipement.

Les troupes ukrainiennes reçoivent une formation occidentale, ainsi que des armes avancées, alors qu’elles se préparent à un assaut.

Chypre a déclaré qu’elle ne transférerait pas ses chars, ses véhicules blindés de transport de troupes et ses batteries de missiles anti-aériens de l’ère soviétique à l’Ukraine, car elle continue d’affronter 35 000 soldats turcs déployés dans le nord.