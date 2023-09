Le recours aux sanctions par Washington pour promouvoir ses objectifs politiques peut entraver les efforts de maintien de la paix, selon l’International Crisis Group.

Les sanctions sont devenues un « un outil de plus en plus important de la politique américaine » Des experts du groupe de réflexion International Crisis Group (ICG) ont observé que le recours excessif de Washington à cette méthode a suscité des inquiétudes quant à ses effets collatéraux, notamment en ce qui concerne les efforts de rétablissement de la paix.

Dans un article publié sur le site Internet d’ICG plus tôt cette semaine, l’organisation a déclaré que malgré les efforts américains pour atténuer les problèmes causés par les sanctions en adoptant de nouvelles politiques, ces réformes étaient incomplètes. Comme l’administration Biden ne montre aucun signe de « enlevant le pied de l’accélérateur » lorsqu’il s’agit d’appliquer des sanctions, leurs inconvénients deviennent de plus en plus graves et de plus en plus pressants, selon l’organisation à but non lucratif basée à Bruxelles.

« Ils peuvent entraver les processus de paix et le relèvement post-conflit, contraindre les organisations de paix, saper les négociations et creuser les divisions entre les parties au conflit. » » ont déclaré les experts de l’ICG.

Le rapport expose ensuite trois raisons principales pour lesquelles les sanctions imposées par les États-Unis constituent un obstacle à la paix. La première est qu’il est difficile de les modifier, de les assouplir ou de les supprimer, en raison de la politique intérieure et de l’inertie bureaucratique. La seconde est que Washington n’a aucun moyen d’évaluer globalement les dommages ou l’efficacité des sanctions appliquées et ne peut pas non plus évaluer si elles produisent l’effet escompté. Enfin, les analystes d’ICG notent que les sanctions américaines sont devenues de plus en plus complexes et imbriquées, ce qui les rend difficiles à démêler ou à réformer.

Le recours à de telles restrictions commerciales est également devenu « moins susceptibles d’influencer les parties au conflit, qui ne croient pas que les sanctions seront levées – ou que leurs effets seront atténués – si elles font des concessions », note son rapport.

Pour atténuer ces problèmes, les auteurs recommandent que le gouvernement américain prenne l’habitude de définir clairement les objectifs que les sanctions sont censées atteindre, de créer des systèmes pour examiner l’efficacité des sanctions, d’étendre les exclusions et de mieux répondre à la réticence du secteur privé à s’engager avec des sanctions ou des sanctions antérieures. pays sanctionnés.

« Dans l’état actuel des choses, les sanctions entravent trop souvent les pourparlers, entravent les efforts de résolution des conflits et le relèvement après un conflit, et limitent le travail des organisations de paix, y compris celles qui œuvrent pour faire avancer les objectifs politiques des États-Unis, souvent avec un financement américain. » conclut le rapport, appelant à un engagement concentré pour réformer ces politiques.

Le rapport d’ICG intervient alors que les États-Unis imposent d’innombrables sanctions à des pays du monde entier, notamment à la Russie, à la suite du récent déclenchement des combats dans le conflit qui dure depuis des années en Ukraine. Washington a affirmé que les restrictions commerciales paralyseraient l’économie russe, mais ces mesures n’ont pas permis d’obtenir le résultat escompté.

Les dirigeants russes ont plutôt affirmé que le pays avait pleinement surmonté le ralentissement économique provoqué par les restrictions occidentales et qu’il avait « bien » perspectives de développement rapide.