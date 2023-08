Des experts mettent en garde contre une vague de fausses nouvelles à l’approche de l’élection présidentielle mexicaine de 2024

À moins d’un an de l’élection présidentielle mexicaine de 2024, les analystes politiques et les universitaires mettent en garde contre une vague de fausses nouvelles et de désinformation qui circulent sur Internet, une tendance qu’ils jugent particulièrement inquiétante dans la mesure où certains mensonges semblent provenir du parti en place. le pouvoir – et le président lui-même.

Les fausses nouvelles sont diffusées depuis longtemps lors des campagnes électorales au Mexique et le cycle électoral actuel est loin d’être l’exception.

Depuis juin, lorsque le parti au pouvoir au Mexique, Morena, et les principaux partis d’opposition du pays ont lancé leurs procédures internes pour sélectionner leurs candidats à l’élection de 2024, l’équipe de vérification des faits en langue espagnole de l’Associated Press a découvert environ 40 fausses publications sur les plateformes de médias sociaux, favorisant ou discréditer les membres des deux côtés du spectre politique.

Les observateurs politiques et les universitaires estiment qu’il est inquiétant que des accusations sans fondement soient parfois portées contre des membres de l’opposition par le président. Andrés Manuel López Obrador lui-même.

« Il est clair que le président a contribué à générer ce type de désinformation qui finit par polariser », a déclaré Manuel Alejandro Guerrero, professeur de sciences sociales et politiques à l’Université ibéro-américaine de Mexico. Mexico.

Il souligne un incident récent au cours duquel López Obrador et ses partisans ont accusé Xóchitl Gálvez, alors candidate présumée de l’opposition à la présidence, de projeter de mettre fin à une série de programmes sociaux populaires mis en œuvre par son gouvernement si elle devait remporter la présidence.

Gálvez a dénoncé les commentaires du président comme étant faux et a obtenu début juin une ordonnance d’un juge garantissant son droit de réponse et lui permettant de répondre en personne lors de l’un de ses points de presse quotidiens du matin. Peu de temps après, elle s’est officiellement inscrite à la course à la présidentielle en tant que candidate d’une large coalition d’opposition – le PRD, historiquement de gauche, le conservateur PAN et le PRI qui ont gouverné le Mexique pendant 70 ans.

« Malgré les dénégations de Xóchitl elle-même, ce que nous voyons ici est un mensonge qui est répété encore et encore, parfois dans des cercles très proches du président », a déclaré Guerrero.

Morena n’a pas répondu à une demande de commentaires sur les accusations d’être à l’origine de mensonges concernant l’opposition.

Ces derniers mois, l’équipe de vérification des faits en langue espagnole à PA a trouvé plusieurs publications sur X, la plateforme sociale anciennement connue sous le nom de Twitter, et sur Facebook, affirmant le même mensonge à propos de Gálvez : qu’elle mettrait fin aux programmes d’assistance sociale du président si elle était élue présidente.

La plupart des contenus trompeurs sur Gálvez provenaient de comptes affiliés à Morena ou López Obrador, a découvert l’équipe. Mais AP a également découvert plusieurs fausses publications diffusées en ligne contre l’ancienne maire de Mexico, Claudia Sheinbaum, l’une des principales prétendantes de Morena à la présidence.

L’une de ces publications affirmait à tort que Sheinbaum n’était pas née au Mexique, mais en Bulgarie, la rendant ainsi inéligible aux élections.

Sheinbaum s’est rendue sur ses comptes de réseaux sociaux, appelant les gens à dire non aux fausses nouvelles. Elle a même affiché publiquement son acte de naissance dans une vidéo de campagne, prouvant qu’elle était bien née à Mexico.

Début juin, de fausses publications et une vaste campagne de désinformation ont ravagé les élections locales dans l’État de Coahuila, dans le nord du pays, avec des dizaines de messages cherchant à discréditer l’autorité électorale mexicaine connue sous le nom d’INE.

Parmi les mensonges qui ont circulé en ligne figurait une affirmation selon laquelle les marqueurs remis aux électeurs pour voter pourraient être facilement effacés, permettant ainsi de voter à nouveau, donnant lieu à une fraude électorale.

L’équipe de vérification des faits d’AP a déjà réfuté cette affirmation, qui a déjà circulé à de nombreuses reprises, notamment lors des élections de mi-mandat de 2021, au cours desquelles l’INE a été à plusieurs reprises la cible de fausses nouvelles.

Karen Lomelí, qui dirige les efforts numériques au sein du PAN, a accusé le gouvernement et le parti au pouvoir d’utiliser un réseau de « robots » pour promouvoir des mensonges sur l’opposition.

« C’est une stratégie qu’ils mettent en œuvre avec toute la force du gouvernement », a déclaré Lomelí. « Je pense que cela va se propager, car nous vivons dans un pays très polarisé. »

Pour Guerrero et d’autres universitaires, l’avalanche de fausses nouvelles et de désinformation électorale ne fera qu’empirer à mesure que le pays entre dans une nouvelle élection présidentielle.

« Le risque de désinformation dans des contextes de faible force institutionnelle démocratique, comme c’est le cas au Mexique et dans de nombreux autres pays d’Amérique latine, réside dans l’impossibilité de parvenir à un accord entre les différents groupes politiques », a déclaré Guerrero. « Il y a tout simplement trop de bruit. »