Des experts mettent en garde contre les dangers cardiaques liés à la fumée des incendies de forêt au Canada

JEUDI 8 juin 2023 (HealthDay News) – Alors qu’un énorme panache de fumée provenant de plus de 400 incendies de forêt canadiens balayait le sud et transformait la ville de New York en un paysage qui ressemblait plus à Mars qu’à la Terre, les experts du cœur ont averti que la pollution de l’air pouvait endommager votre cœur autant qu’il endommage vos poumons.

Il est évident que les incendies de forêt peuvent affecter la respiration et la santé respiratoire, mais l’exposition à cette fumée peut également causer ou aggraver des problèmes cardiaques, a déclaré l’American Heart Association dans une alerte publiée mercredi.

« La plupart des gens pensent aux problèmes respiratoires et aux dangers pour la santé respiratoire de la fumée des feux de forêt, mais il est également important de reconnaître l’impact sur la santé cardiovasculaire », a déclaré le Dr Comilla Sasson, vice-président pour la science et l’innovation à l’American Heart Association et un praticien médecin urgentiste. « La fumée des feux de forêt contient beaucoup de polluants, y compris de fines particules microscopiques liées au risque cardiovasculaire. »

Sasson a recommandé aux personnes dans les zones où la fumée est épaisse ou commence à s’accumuler de vérifier la carte de suivi au niveau du code postal de l’Agence américaine de protection de l’environnement sur la qualité de l’air actuelle sur airnow.gov. Vous devez également rester informé de toute alerte spéciale envoyée par le service de santé local, a-t-elle suggéré.