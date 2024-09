Des experts mettent en garde contre le lien entre la consommation d’alcool et le développement du cancer

Image de Getty / Futurisme

UN nouveau rapport Une étude de l’Association américaine pour la recherche sur le cancer met l’accent sur un risque de cancer qui, selon ses auteurs, est négligé : l’alcool.

Globalement, les taux de mortalité par cancer aux États-Unis ont diminué de 33 % entre 1991 et 2021, soit environ 4,1 millions de décès évités. La baisse du taux de tabagisme et les améliorations apportées à la détection précoce, à la prévention et au traitement du cancer ont contribué à cette baisse.

Mais notre capacité considérablement améliorée à combattre le cancer cache une tendance inquiétante : les taux de contraction de certaines formes de la maladie – notamment le cancer du sein, colorectal et du col de l’utérus – ont augmenté, même chez les adultes de moins de 50 ans.

La cause exacte n’est pas claire, mais les théories abondent – ​​les microplastiques, ça vous dit quelque chose ? Mais comme le souligne l’AARC dans ce nouveau rapport, des recherches établies montrent qu’environ 40 % de tous les cas de cancer aux États-Unis sont associés à des choix de vie comme le tabagisme, l’alimentation et l’activité physique.

Cela nous ramène à l’alcool, un risque de cancer répandu, qui n’est pas aussi stigmatisé que le tabagisme. En 2019, l’année la plus récente pour laquelle ces données sont disponibles, la proportion de cancers attribués à l’alcool était de 5,4 %, soit environ un cas sur dix-huit. (Le tabagisme, en revanche, représente environ 20 % de tous les cancers aux États-Unis, selon l’American Cancer Society.)

Et pourtant, préviennent les auteurs du rapport, la sensibilisation du public au lien entre l’alcool et le cancer est encore faible.

« Cinquante et un pour cent des gens – soit plus de la moitié – ne savent pas que l’alcool augmente le risque de cancer », explique Jane Figueiredo, épidémiologiste au Centre médical Cedars-Sinai de Los Angeles, qui a participé à l’étude. a dit le Le New York Times« C’est inquiétant. »

Ailleurs, comme dans l’Union européenne, d’autres recherches ont montré la sensibilisation du public pourrait être encore plus faible.

L’un des facteurs qui explique probablement ce manque de sensibilisation est l’ensemble des mythes que nous entretenons sur les prétendus bienfaits de l’alcool pour la santé, comme l’idée largement répandue selon laquelle la consommation de petites quantités de vin rouge est bonne pour la santé cardiaque. Cependant, les données scientifiques sur ce sujet indiquent que est contesté.

« Nous pouvons parler du mythe selon lequel le vin rouge aurait des bienfaits cardiovasculaires potentiels, mais il existe de nombreuses façons de garder votre cœur en bonne santé, et ces bienfaits potentiels ne l’emportent pas vraiment sur vos risques de cancer », a ajouté Figueiredo.

L’alcool augmente principalement le risque de cancer en endommageant l’ADN de votre corps pendant sa digestion. Il peut également perturber les bactéries essentielles qui tapissent votre intestin, ce qui certaines recherches ont montré L’alcool augmente le risque de cancer colorectal. Selon le rapport, boire de l’alcool à un jeune âge semble également augmenter les risques de développer un cancer plus tard dans la vie.

Mais au bout du compte, boire quelques verres de temps à autre ne signifiera probablement pas la fin du monde. Le véritable risque, semble-t-il, est que les gens n’en ont pas conscience.

Pour sensibiliser les gens, les auteurs suggèrent d’apposer des étiquettes d’avertissement spécifiques au cancer sur les boissons alcoolisées, comme nous l’avons fait pour les produits du tabac. Voyons comment les gens réagissent à cette idée.

En savoir plus sur l’alcool : Étude : d’ici 2050, les décès par cancer chez les hommes augmenteront de 93 % à l’échelle mondiale