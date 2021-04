Les Centers for Disease Control and Prevention des États-Unis ont autorisé les Américains vaccinés à voyager à nouveau, mais certains voyageurs vaccinés restent sur la barrière pour faire des projets d’été. Est-il enfin sûr de voler? Qu’en est-il de rendre visite à des parents non vaccinés ou de voyager avec de jeunes enfants? CNBC Global Traveler a demandé aux professionnels de la santé – qui sont tous impliqués dans le traitement ou la recherche de Covid-19 – de partager leurs projets de voyage cet été. Voici leurs réponses, dans leurs mots.

Les voyages d’été sont « improbables »

« Il est peu probable que je voyage cet été … Je crains que la prolifération de variantes, existantes ou nouvelles, ne prépare le terrain pour une rediffusion du modèle de montée et de descente de Covid-19 de l’été dernier. Je suis également préoccupé par le fait que l’hésitation à la vaccination … ou les problèmes d’approvisionnement et d’accès limiteront notre capacité à atteindre l’immunité collective à court terme. » « Nous n’avons qu’à regarder aussi loin que les récentes poussées de Covid-19 dans des pays comme le Canada ou des États comme le Michigan pour voir comment les problèmes d’approvisionnement en vaccins et la propagation des variantes peuvent conduire à une poussée dangereuse avec un impact important. »

Il n’y a rien de mal à une approche attentiste en ce moment. Mark Cameron École de médecine de l’Université Case Western Reserve

« [My kids] sont désespérés de sortir de la maison et de se rendre dans un parc à thème cet été, mais ce n’est tout simplement pas dans nos cartes en ce moment. Je pense toujours qu’il y aura des moyens de voyager relativement sûrs cet été et qu’il n’y a rien de mal à attendre et à voir en ce moment. « « Vacciner complètement, faire bouger notre bulle avec nous et maintenir les mesures de contrôle des infections qui nous ont maintenus en sécurité jusqu’à présent, même si elles ne sont pas obligatoires, feraient partie du plan. » —Mark Cameron, épidémiologiste et professeur agrégé à la faculté de médecine de la Case Western Reserve University

Uniquement d’une maison à l’autre – en voiture

« Je ne voyage pas cet été, sauf pour voyager en voiture de chez nous à New York à notre domicile dans le pays. Dans des circonstances normales, nous voyagerions beaucoup, y compris à l’étranger. Mais cette année, nous passerons la plupart de notre temps dans notre maison de campagne, car il est beaucoup plus facile d’éviter les contacts étroits qu’en ville ou en voyage loin. » «Lorsque nous devrons entrer en ville, nous le ferons en voiture. Et quand nous arriverons, nous éviterons les transports en commun, les lieux bondés et les activités à l’intérieur.

Ce n’est pas encore le moment de lâcher prise…. William Haseltine Président, Access Health International

«Être vacciné n’a pas changé mon comportement ni mes projets de voyage d’été. Il y a de nouvelles variantes… qui émergent régulièrement, et les vaccins ne seront pas aussi efficaces contre eux tous. Pour cette raison, moi et tous les membres de ma famille immédiate prenons les mêmes précautions après la vaccination qu’avant d’être vaccinées. Cela inclut d’éviter les déplacements inutiles. « «Lorsque nous devons nous rendre dans des lieux publics, comme la poste ou l’épicerie, nous portons des masques N95 et un écran facial, une combinaison qui s’est avérée efficace même dans les établissements de soins de santé intérieurs pour réduire considérablement le risque d’infection. « « Si certains membres de notre famille élargie doivent voyager pendant l’été, nous leur demanderons de ne pas nous rendre visite avant au moins deux semaines après le voyage – cela inclut les adultes qui sont vaccinés et les enfants qui ne le sont pas. » « Ce n’est pas encore le moment d’abandonner les mesures de santé publique qui peuvent nous aider à contrôler la pandémie. » —William Haseltine, ancien professeur à la Harvard Medical School et actuel président d’Access Health International; auteur de « Variantes! Le défi de changement de forme du COVID-19 »

Oui, mais dans la même région

« Le voyage en famille que nous entreprenons cet été sera semi-local. Nous prévoyons de nous rendre sur la côte du New Jersey. [to rent] un appartement efficace… profitez de la randonnée, de la plage et de la piscine et apportera notre nourriture avec nous. Nous allons conduire pour pouvoir tout emporter facilement. «

Le Dr Sharon Nachman a déclaré qu’une considération pour les projets de voyage d’été de sa famille sur la côte du New Jersey était «la facilité avec laquelle nous pourrions revenir en cas d’urgence». Jon Lovette | Choix du photographe RF | Getty Images

«En apportant notre propre nourriture, nous réduisons le besoin de nous rendre dans des zones qui peuvent être surpeuplées ou peu sûres. En examinant les endroits proposant une variété d’activités de plein air, nous pouvons obtenir l’air frais et le soleil qui nous manquaient pour le depuis plusieurs mois. « « [My children] ont tous été vaccinés, mais nos petits-enfants ne l’ont pas été. Avec une planification minutieuse, nous prévoyons de les visiter et de jouer avec eux cet été. « —Dr. Sharon Nachman, chef de la division des maladies infectieuses pédiatriques au Stony Brook Children’s Hospital

Les plans de voyage sont indécis

« Je n’ai pas encore de plans concrets. Je vis en Californie et je pourrais décider de visiter les destinations locales accessibles en voiture avec mon mari pendant quelques jours juste pour faire une pause. Nous pouvons également décider de prendre l’avion pour Hawaï. Hawaï doit être testé avant le départ et à l’arrivée. Mon mari et moi sommes bien adultes et nous sommes tous deux vaccinés maintenant, et c’est en partie pourquoi nous sommes à l’aise avec l’idée d’envisager les voyages intérieurs à ce stade. Nous allons certainement nous masquer et porter des lunettes de protection pendant Voyage. »

Pour les vols plus longs, le Dr Supriya Narasimhan a déclaré qu’elle envisagerait de réserver un billet en classe affaires parce que « le siège du milieu vide n’existe plus, les compagnies aériennes effectuent moins de voyages et beaucoup sont assez pleins ». Nicolas Economou | NurPhoto | Getty Images

« Les voyages internationaux sont une tout autre considération. Nous aimerions rendre visite à des membres de la famille en Inde cet été parce que nous ne les avons pas vus depuis 18 mois, mais l’Inde connaît une flambée.… Les gens ne masquent pas de manière fiable les vols et l’époque. de sièges du milieu vides est [in the] passé, donc contracter Covid pendant un voyage est un risque bien réel, rendu plus complexe par l’émergence de nouvelles variantes. « «D’après l’expérience de mon institution, le Covid post-vaccination est rare, et nous n’avons pas encore vu de cas grave après la vaccination. J’ai confiance en nos vaccins, mais je ferai ma part pour réduire encore davantage mon risque en masquant diligemment quand je serai là. autres. » —Dr. Supriya Narasimhan, chef des maladies infectieuses au Santa Clara Valley Medical Center

Certainement voyager, mais seulement au pays

« Ma femme et moi voyagerons en avion pour rendre visite à des parents sur la côte Est. Nous porterons des masques et serons conscients de maintenir une distance sociale dans tout le terminal ainsi qu’à bord. » «Ma femme et moi sommes entièrement vaccinés, tout comme la famille à laquelle nous allons rendre visite. Le déploiement du vaccin et l’impact sur les tests pré et post-voyage et les quarantaines post-voyage imposés par l’État [were] cruciale pour nos plans. S’il y avait toujours eu des exigences de quarantaine, nous aurions retardé le voyage jusqu’à ce que celles-ci soient levées – non pas par crainte d’infection mais simplement en raison des implications pratiques. «

Le Dr Charles Bailey a déclaré qu’il prévoyait de nettoyer les surfaces pendant son vol, y compris les bras et les commandes du siège, la table de plateau et la «lèvre» de la poche du siège. Craig Hastings | Moment | Getty Images

<< Si nos projets de voyage avaient inclus de jeunes enfants qui n'avaient pas encore été complètement vaccinés, nous aurions examiné la recommandation du CDC pour les tests avant et après le voyage ainsi que les implications possibles d'une période de quarantaine après le voyage en ce qui concerne le retour - les dates des écoles. Vérifier les exigences ou les attentes des écoles dans lesquelles ils retourneraient à l'automne aurait également été une idée raisonnable. " —Dr. Charles Bailey, directeur médical de la prévention des infections à l’hôpital Providence St.Joseph et à l’hôpital Providence Mission

Partir à l’étranger cet été

« Comme beaucoup d’Américains, ma famille a également l’intention de voyager cet été. Cet été, quatre membres de notre famille aimeraient se rendre à Lima, au Pérou, et faire un voyage pour découvrir les nombreux plaisirs de ce pays, y compris l’historique Machu Picchu. Soixante-douze heures avant de monter à bord de l’avion, nous ferons un test PCR Covid-19 pour nous protéger et protéger les autres. » « Les aéroports et les transports en commun devraient être plus encombrés que l’année dernière. Par conséquent, il est fortement recommandé que tous les voyageurs soient vaccinés. En tant que prestataires de soins de santé, ma femme et moi sommes tous deux entièrement vaccinés, et notre [adult] les enfants seront vaccinés avant nos activités de voyage. «