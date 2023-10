Des experts légistes israéliens identifient des corps torturés et brûlés – POLITICO

RAMLA, Israël — « L’odeur me va droit au cœur », a déclaré le rabbin Israel Weiss, debout devant des dizaines de conteneurs réfrigérés, contenant chacun 50 corps. Ceux qui s’approchent doivent porter un masque contre les odeurs.

Samedi soir, l’ancien grand rabbin de l’armée israélienne a expliqué aux journalistes de la base de Shura, à Ramla, à 20 kilomètres au sud de Tel Aviv, comment lui et ses collègues ont tenté d’identifier non seulement des centaines de victimes du massacre commis par le Hamas. le 7 octobre, mais aussi les cadavres des militants islamistes qui les ont attaqués.

En tant que grand rabbin militaire de 2000 à 2006, Weiss était chargé d’identifier les soldats israéliens tombés au combat et d’organiser leurs funérailles.

Lorsque les escadrons de la mort du Hamas – identifiés comme terroristes par les États-Unis, l’Union européenne et le Royaume-Uni – ont assassiné plus de 1 300 Israéliens, pour la plupart des civils, dans le sud d’Israël, près de la bande de Gaza, il est revenu de sa retraite pour aider à identifier les corps avec l’unité médico-légale. de l’armée israélienne, ce qui constitue souvent un défi face aux atrocités, et de les préparer à des funérailles. Son équipe décrit des atrocités telles que des personnes brûlées vives, des décapitations et des doigts et orteils coupés.

Plusieurs générateurs des containers réfrigérés vibrent sans cesse, rompant le silence des soldats présents. Le soleil s’est déjà couché. Shabbat, le sabbat, vient de passer.

Depuis le retrait israélien de Gaza en 2005, le rabbin n’a pas travaillé le Shabbat – jusqu’à cette semaine.

« Je ne peux pas vous décrire avec des mots ce que cela fait de voir une femme enceinte dont le ventre est ouvert et le bébé retiré », a déclaré Weiss, qui a servi dans le rabbinat militaire pendant 30 ans. « Je ne savais quelque chose comme ça que grâce aux nazis. »

De nombreux corps ont été brûlés, a-t-il poursuivi. L’expertise médico-légale réalisée par son équipe a montré qu’ils étaient encore en vie lorsqu’ils ont été brûlés. « Nous avons trouvé des corps de civils âgés. Ils ont eu tous les doigts et les orteils coupés. »

Jusqu’à présent, environ 90 pour cent des soldats ont été identifiés, mais seulement la moitié des civils, selon le rabbin.

Avigayil, qui travaille dans la vie civile comme informaticien, a été mobilisé comme réserviste. Depuis cinq ans, elle se prépare à un événement faisant un grand nombre de victimes comme celui-ci avec son équipe d’identification des cadavres. « Nous pensions que nous étions préparés, mais nous ne pouvions pas l’être », a noté le joueur de 48 ans, avec une pointe de prudence. Les chiffres sont trop élevés. « L’odeur de la mort est partout. »

Soldat israélien Avigavil de l’unité médico-légale le 14 octobre à la base de Shura, Israël | Peter Wilke/POLITIQUE

Son équipe est uniquement responsable de l’identification des femmes et travaille 24 heures sur 24.

Avigayil a énuméré le traitement cruel infligé. « Nous avons vu des corps découpés. Des gens décapités, un enfant décapité. De nombreux coups dans la tête, comme si un seul ne suffisait pas. Une femme dont les yeux ont été arrachés.

Sa collègue et réserviste Mayaan se souvient : « Nous les voyons à des stades d’abus tels que même si nous les connaissions, nous ne les reconnaîtrions même pas. »

Et ils verraient des signes qui sont « de la pure torture », a-t-elle poursuivi.

Si les corps ne peuvent pas être reconnus par leur visage, les tests ADN constituent souvent le dernier recours.

Mayaan, qui travaille habituellement comme dentiste, a déclaré que l’examen médico-légal avait révélé plusieurs cas de viol.

L’une des personnes qu’elle a identifiées était l’un de ses patients. Son visage était reconnaissable, mais le corps mutilé. « Chaque fois que je le voyais, je fermais les yeux et je l’imaginais dans le cabinet de mon dentiste », a déclaré la femme de 35 ans, luttant pour parler à travers ses larmes.

« Ce que nous avons vu, nous ne cesserons jamais de le voir. »