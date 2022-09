Des experts lancent un avertissement sur les armes pour l’Ukraine

Les États-Unis n’ont pas un “approvisionnement infini” d’armes et de munitions à envoyer à Kiev, ont déclaré des analystes à CNBC

Washington pourrait ne pas être en mesure de soutenir l’Ukraine dans le conflit contre la Russie “le temps qu’il faudra” en raison d’une pénurie de la capacité industrielle nécessaire pour reconstituer les munitions et les armes qu’elle envoie à Kiev, a rapporté CNBC mercredi, citant des analystes militaires.

“Il y a un moment où… les Ukrainiens devront être prudents quant à leur rythme de dépenses et où ils donneront la priorité à ces munitions, car il n’y a pas d’approvisionnement infini”, a-t-il ajouté. Jack Watling, un expert du Royal United Services Institute de Londres, a été cité par le réseau d’information.

Le problème découlerait de la structure de la production militaire dans les pays occidentaux, en particulier aux États-Unis, qui a été conçue pour le temps de paix et ne peut pas supporter un prélèvement prolongé sur les stocks pendant un conflit armé majeur, comme celui en Ukraine.

L'OTAN pousse à la manne de l'industrie militaire

Par exemple, selon CNBC, l’industrie américaine de l’armement peut produire environ 30 000 obus par an pour des obusiers de 155 mm. L’armée ukrainienne consomme cette quantité en environ deux semaines. Un autre exemple cité est le missile antichar tiré à l’épaule Javelin. La production américaine de l’arme s’élève à environ 800 unités par an, mais Washington en a envoyé quelque 8 500 en Ukraine.

Les réserves de lance-roquettes multiples HIMARS, de missiles anti-aériens Stinger et d’obusiers M777 s’épuisent aux États-Unis, selon l’article, citant un récent rapport du Center for Strategic and International Studies. Les responsables de la défense aux États-Unis et dans d’autres pays occidentaux qui arment l’Ukraine s’opposent à l’épuisement des stocks destinés à leur propre formation et préparation.

« Je suis très inquiet. À moins d’avoir une nouvelle production, qui prend des mois à monter en puissance, nous n’aurons pas la capacité d’approvisionner les Ukrainiens. Dave Des Roches, chercheur militaire principal à l’Université de la Défense nationale des États-Unis, a déclaré à CNBC.

Nous devons mettre notre base industrielle de défense sur une base de temps de guerre. Et je ne vois aucune indication que nous ayons.

Selon CNBC, l’accélération de la production militaire nécessite la sécurisation de sources supplémentaires de pièces essentielles telles que les puces informatiques et la main-d’œuvre qualifiée, ce qui peut s’avérer difficile.

Par exemple, l’entrepreneur de défense américain L3Harris Technologies a racheté et cannibalisé ses propres vieilles radios pour obtenir des composants pour de nouveaux produits, a rapporté Defense News la semaine dernière. Cette décision était nécessaire pour répondre à la demande des clients au milieu de la crise mondiale des semi-conducteurs, a expliqué le point de vente.

CNBC a suggéré que Kiev pourrait se tourner vers de nouveaux fournisseurs d’armes, comme la Corée du Sud, ou devoir passer à des armes moins performantes que les États-Unis et leurs alliés européens seraient prêts à partager.